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Общество4 декабря 2022 11:31

Морозы до -24 градусов придут в Нижегородскую область с 5 декабря

Сейчас температура ниже нормы на 5-8 градусов
Полина ШИБАЛКИНА
Морозы до -24 градусов придут в Нижегородскую область с 5 декабря.

Морозы до -24 градусов придут в Нижегородскую область с 5 декабря.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Морозы до -24 °С придут в Нижегородскую область на следующей неделе, сообщает начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

Декабрь начался с морозов, отмечает Ольга Мокеева. Сейчас температура ниже нормы на 5-8 градусов.

До середины следующей недели холодная погода сохранится в Нижегородской области. Днем столбики термометров будут держаться на отметке -15 градусов. А вот ночью температура упадет до -19 °С. А местами по региону ожидается мороз до -24 градусов.

По словам Ольги Мокеевой, осадков в Нижегородской области не прогнозируют. Но гололед сохранится. Также будет высокое атмосферное давление.

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