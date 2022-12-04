Морозы до -24 градусов придут в Нижегородскую область с 5 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Морозы до -24 °С придут в Нижегородскую область на следующей неделе, сообщает начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

Декабрь начался с морозов, отмечает Ольга Мокеева. Сейчас температура ниже нормы на 5-8 градусов.

До середины следующей недели холодная погода сохранится в Нижегородской области. Днем столбики термометров будут держаться на отметке -15 градусов. А вот ночью температура упадет до -19 °С. А местами по региону ожидается мороз до -24 градусов.

По словам Ольги Мокеевой, осадков в Нижегородской области не прогнозируют. Но гололед сохранится. Также будет высокое атмосферное давление.