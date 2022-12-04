Два человека пострадали при столкновении пикапа и внедорржника в Кстовском районе 4 декабря. Фото: УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Водитель и пассажир "Нивы Шевроле" пострадали при столкновении с пикапом "Исузу" в Кстовском районе. Об этом информирует УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Страшная авария произошла днем 4 декабря в Кстовском районе на 17-ом километре автодороги «Нижний Новгород – Кстово». Сообщается, что водитель "Исузу" ехал в сторону Казани, а "Нива" в это время двигалась в сторону Кстово.

По предположениям, автомобиль "Нива" занесло. Так, машина выехала на встречную полосу, где и въехала в "Исузу". Из-за этого столкновения "Нива" сразу же вылетела в кювет и перевернулась.

В результате аварии пассажир и водитель "Шевроле Нивы" пострадали, они уже направлены в больницу города Кстово. А вот автомобиль "Исузу" получил механическое повреждение.