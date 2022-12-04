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Происшествия4 декабря 2022 8:04

Непотушенная сигарета стала причиной пожара в квартире на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде

Из дома эвакуировали 20 человек
Авторы (2):
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Полина ШИБАЛКИНА
Непотушенная сигарета стала причиной пожара в квартире на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде.

Непотушенная сигарета стала причиной пожара в квартире на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Серьезный пожар произошел минувшим вечером в квартире одного из домов на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Тревожный звонок в дежурную часть поступил в девятом часу вечера: горела квартира на втором этаже. На место происшествия было немедленно направлено несколько пожарных расчетов.

Из дома эвакуировали 20 жильцов, в том числе трое детей. Еще одного человека спасли при помощи специальной маски. К счастью, обошлось без жертв.

- Пожар был ликвидирован на площади 8 квадратных метров. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 24 человека личного состава и 6 единиц техники, - отметили ГУ МЧС.

По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожности во время курения.

ЧППроисшествия: ЧП