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Общество3 декабря 2022 11:22

Праздник к нам приходит: Как встречали поезд Деда Мороза в Нижнем Новгороде

Поезд Деда Мороза встретили в Нижнем Новгороде 3 декабря
Полина ШИБАЛКИНА
Как встречали поезд Деда Мороза в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Как встречали поезд Деда Мороза в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Волшебный поезд Дедушки Мороза и Снегурочки прибыл в Нижний Новгород 3 декабря. Гости из дальнего Великого Устюга привезли нижегородцам праздничное настроение и незабываемую атмосферу, сообщает корреспондент «Комсомольской правды - Нижний Новгород» с места событий.

Все вагоны яркие и расписные.

Все вагоны яркие и расписные.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Праздничный поезд остановился на станции Московского вокзала в 11:00. Зрелище незабываемое и светлое. Все вагоны яркие и расписные: зайчики, елочки, лисички, снеговики встречают нижегородцев. А на окнах поезда, словно следы сказочного мороза, застыли узоры снежинок и инея.

Ни холод, ни стужа не смогли остановить нижегородцев. Несмотря на суровую погоду, более трех тысяч малышей и их родителей встречали гостей самого сказочного города России.

Весь перрон был полностью заполнен.

Весь перрон был полностью заполнен.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Весь перрон был полностью заполнен. И вместить в себя всех гостей Великого Устюга и жителей Нижнего Новгорода смогла площадь Московского вокзала. Для Дедушки Мороза установили сцену, на которой зимний волшебник поприветствовал всех гостей новогоднего мероприятия.

Дедушка Мороз подготовил для нижегородцев праздничную программу.

Дедушка Мороз подготовил для нижегородцев праздничную программу.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Юные нижегородцы смогут пообщаться с Дедушкой Морозом и Снегурочкой в передвижной резиденции зимнего волшебника. Кроме этого, Дедушка Мороз подготовил для нижегородцев праздничную программу с участием артистов и аниматоров.

Также для желающих в этот день работают вагон «Сказочная деревня», вагоны-рестораны и вагон-лавка, где гости праздника могут отдохнуть.

Праздничный поезд посетит более ста городов России.

Праздничный поезд посетит более ста городов России.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Новогодний кудесник отправился в сказочное путешествие из Великого Устюга 22 октября. Праздничный поезд посетит более ста городов России. Но сегодня гости из северного и таинственного Устюга прибыли в Нижний Новгород.

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