Праздник к нам приходит: Как встречали поезд Деда Мороза в Нижнем Новгороде

Как встречали поезд Деда Мороза в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Волшебный поезд Дедушки Мороза и Снегурочки прибыл в Нижний Новгород 3 декабря. Гости из дальнего Великого Устюга привезли нижегородцам праздничное настроение и незабываемую атмосферу, сообщает корреспондент «Комсомольской правды - Нижний Новгород» с места событий.

Все вагоны яркие и расписные. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Праздничный поезд остановился на станции Московского вокзала в 11:00. Зрелище незабываемое и светлое. Все вагоны яркие и расписные: зайчики, елочки, лисички, снеговики встречают нижегородцев. А на окнах поезда, словно следы сказочного мороза, застыли узоры снежинок и инея.

Ни холод, ни стужа не смогли остановить нижегородцев. Несмотря на суровую погоду, более трех тысяч малышей и их родителей встречали гостей самого сказочного города России.

Весь перрон был полностью заполнен. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Весь перрон был полностью заполнен. И вместить в себя всех гостей Великого Устюга и жителей Нижнего Новгорода смогла площадь Московского вокзала. Для Дедушки Мороза установили сцену, на которой зимний волшебник поприветствовал всех гостей новогоднего мероприятия.

Дедушка Мороз подготовил для нижегородцев праздничную программу. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Юные нижегородцы смогут пообщаться с Дедушкой Морозом и Снегурочкой в передвижной резиденции зимнего волшебника. Кроме этого, Дедушка Мороз подготовил для нижегородцев праздничную программу с участием артистов и аниматоров.

Также для желающих в этот день работают вагон «Сказочная деревня», вагоны-рестораны и вагон-лавка, где гости праздника могут отдохнуть.

Праздничный поезд посетит более ста городов России. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Новогодний кудесник отправился в сказочное путешествие из Великого Устюга 22 октября. Праздничный поезд посетит более ста городов России. Но сегодня гости из северного и таинственного Устюга прибыли в Нижний Новгород.