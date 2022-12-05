Как в конце года меняются цены в Нижнем Новгороде

Предоставлено пресс-службой платежной системы "Мир"

Уже не первый год статистики фиксируют в стране рост цен - но это если брать всю потребительскую корзину в целом. Некоторые товары и услуги, наоборот, дешевеют, причем, в каждом регионе есть свои особенности. Разбираемся, как в последние месяцы 2022 года изменились ценники в Нижнем Новгороде.

ПРОЕЗД В ТРАНСПОРТЕ - ДЕШЕВЛЕ

Тарифы на проезд в общественном транспорте регулярно растут, отталкиваясь от инфляции. Но в определенные периоды времени на поездках можно экономить. К примеру, осенью проезд в общественном транспорте Нижегородской области подешевел. При оплате картой "Мир", загруженной в смартфон, каждая поездка стоит на 8 рублей дешевле.

- В Нижегородской области акция со скидкой на проезд набирает все большую популярность. Расплатиться со скидкой можно во всем транспорте, включая канатную дорогу и метро. Так, только за два месяца действия нашего предложения общая экономия пассажиров уже превысила 10 миллионов рублей, - комментирует Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир".

Предоставлено пресс-службой платежной системы "Мир"

Чтобы платить меньше, национальную карту предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов - MirPay или Samsung Pay. При этом телефон должен поддерживать NFC-функцию. Регистрация в приложении занимает около минуты, и сразу поле загрузки карты в Pay-сервис, можно оплачивать проезд со скидкой 8 рублей.

Ездить дешевле в метро, на канатной дороге, а также в городских автобусах, трамваях и троллейбусах можно вплоть до 31 декабря 2022 года. Транспорт должен быть оборудован терминалами для бесконтактной оплаты.

ПРОДУКТЫ ДОРОЖАЮТ ВЫБОРОЧНО

Нижегородстат проанализировал цены на продукты питания и вот какая картина получается. Больше всего подорожали апельсины, бананы и яйца - на 12-15%. Заметно выросли цены на замороженную рыбу - на 6,7%, а также на колбасу, сливочное масло, конфеты, консервы из овощей - на 1,9-3%. Немного, в среднем на 1,5% вырос ценник на говядину и курицу. Зато на 9,2-10% подешевели яблоки и лимоны, на 4–8,7% - лук, свекла, морковь. В этом же списке оказались свинина, сахарный песок, различные крупы, макароны, чай - на них цена упала в среднем на 2-3%.

УКРАШЕНИЯ СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ

Наряду с продуктами меняются цены и на непродовольственные товары. Больше всего подешевели ювелирные изделия - на 5,1%. Так что если вы планировали подарить украшения своим близким - сейчас самое время выбирать презент. Также подешевели средства для уборки, постельное белье, стройматериалы, но снижение цен небольшое, всего 0,9-1,5%. А вот парфюмерия, косметика, компьютеры и мобильные телефоны подорожали в среднем на 3%.

Зато уровень цен на бензин практически не изменился, дизельное топливо в октябре обходилось нижегородцам на 1% дороже, чем месяцем ранее.

КВАРТИРЫ - СО СКИДКОЙ

Весной недвижимость в Нижнем Новгороде, как и в целом в стране, начала дорожать, но к осени рост цен остановился. Более того, если сравнивать с весенним периодом, то кое-что даже подешевело. По данным аналитиков, средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Нижнем Новгороде в 3 квартале 2022 года составила 107 тысяч рублей. Для сравнения: в мае цены достигали 115 и даже 117 тысяч рублей за "квадрат". Новостройки в Нижнем Новгороде тоже подешевели - примерно на 3%

ПЕРЕЛЕТЫ - С СУБСИДИЕЙ

Полеты в некоторые города для нижегородцев станут доступнее: Росавиация расширила перечень субсидируемых маршрутов до 448 направлений, 18 из них касаются полетов из Нижнего Новгорода.

Список пополнили маршруты в Минеральные воды, Пермь, Мурманск, Оренбург и Махачкалу. Кроме того, в списке городов, с которыми свяжут субсидированные рейсы, Астрахань, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самару, Саратов, Воронеж, Казань, Уфа, Екатеринбург, Калининград, Новый Уренгой, Новосибирск, Челябинск.Цены на субсидируемые билеты ниже обычных - иногда в два-три раза. Разницу в стоимости авиакомпаниям компенсирует государство.