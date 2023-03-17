“Разговоров о важном” в Мининском университете посвятили истории Крыма

“Разговоры о важном”, посвященные годовщине воссоединения Крыма с Россией прошли в Мининском университете 17 марта. Всего В мероприятии, которое традиционно проходит в очном формате, приняли участие почти 4 тысячи студентов. Кроме того, материалы по теме были размещены на портале электронных курсов вуза.

- Знание истории своего Отечества является неотъемлемой частью формирования у студентов мировоззренческой позиции, - сказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Наша задача как высшего учебного заведения помочь в этом, направить наших ребят. Это большая ответственность, ведь студенты педвузов - будущее поколение учителей, которым предстоит воспитывать наших детей.

Участвовавший в дискуссии студент первого курса факультета гуманитарных наук Артем Севастьянов отметил, что благодаря “Разговорам” больше узнал об истории Крыма и исторических отношениях.

- Мероприятие было интересным с точки зрения историко-культурологического экскурса, - поделился впечатлениями студент первого курса факультета гуманитарных наук Андрей Козлов. - Учитывая тот факт, что я сдавал ЕГЭ по истории, мне было полезно освежить свои знания по этой теме.

Всероссийский проект “Разговоры о важном” стартовал в школах и колледжах в сентябре 2022 года. Еженедельно в образовательных организациях проходят занятия, в которых спикеры обсуждают со школьниками актуальные в России темы. Проект реализуется по инициативе Минпросвещения РФ.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина