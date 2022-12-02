«Ледяные лотосы» распустились на водоемах под Нижним Новгородом. Показываем лучшие фото

"Ледяные цветы" появились на нижегородских водоемах. Фото: "Мой Нижний Новгород".

Зима — поистине сказочное время года, которое вдохновляет поэтов, писателей, художников и музыкантов на создание шедевров. С наступлением холодов природа за окном словно по взмаху палочки волшебника полностью преображается. Дорожки и тропинки засыпает снегом, деревья покрываются инеем, на крышах домов задорно сверкают сосульки, а на стеклах мороз рисует чарующие узоры. Есть в этих зимних метаморфозах нечто поражающее внимание. То, чему трудно сразу дать логичное объяснение. Так, еще совсем недавно жители Нижегородской области наблюдали в небе световые столбы и шутили про нашествие инопланетян. А разгадка оказалась проста — это оптическое явление, которое чаще всего возникает в морозном зимнем воздухе.

И вот только местные разобрались с одним чудом, как природа преподнесла новый сюрприз — на нижегородских водоемах «распустились» ледяные цветы. И как после такого не поверить в существование Деда Мороза или Снежной Королевы?! Идеальные, выверенные ледяные соцветия появились на ледяной глади, словно их все до одного сделал один искусный ремесленник.

В числе первых ледяные цветы заметили на реке Кудьма. Фотографии необычного явления появились в сообществе «Мой Нижний Новгород». Подписчики паблика сравнили их с лотосами, потому как уж очень их форма напоминает символ чистоты.

Вот такие "лотосы" заметили на Кудьме. Фото: "Мой Нижний Новгород".

А это уже кадры из Заволжья, здесь «цветочки» немного отличаются.

Ледяные цветы в Заволжье. Фото: Анна Кошелева.

- Ледяные цветы распустились реке Троца напротив глэмпинга Vgosti, - сообщает нижегородка Анна К. в сообществе «Заволжье Live».

А это уже фотопривет из Стригино — от россыпи ледяных цветов рябит в глазах.

Водоемы в Стригино "цветут по-своему красиво. Фото: Сергей Пахрицын.

Ну и в Сормове «зацвело» Силикатное озеро. Эффектный кадр опубликовала Ирина И.

"Цветущее" Силикатное озеро. Фото: Ирина Итальянкина.

Как такое возможно?! На самом деле ледяные цветы - это замерзшие кристаллы, которые образуются вследствие конденсации перенасыщенного влагой воздуха и оседают на поверхности льда, создавая вот такие любопытные формы.

К слову, подобное явление в Нижегородской области наблюдали буквально пару лет назад. Очевидцы тогда так впечатлились зрелищем, что сняли эту красоту на видео.