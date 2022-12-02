Девять лет «строгача» получил нижегородец за попытку застрелить жену и свести счеты с жизнью

Инцидент произошел в магазине на проспекте Гагарина в 2021 году. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

55-летнего мужчину признали виновным в покушении на убийство его супруги, совершенном на территории Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, собранных доказательств оказалось достаточно для вынесения приговора.

Напомним, инцидент произошел в нашем городе 10 декабря 2021 года и чуть не обернулся трагедией. В порыве ревности нижегородец пришел в цветочный магазин на проспекте Гагарина, где работала его жена, с травматическим пистолетом и несколько раз выстрелил в свою благоверную. После этого злоумышленник попытался покончить с собой.

В магазин к супруге злоумышленник пришел с травматическим пистолетом. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- 53-летняя потерпевшая была доставлена в больницу в реанимационное отделение. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи она осталась жива. Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью, - добавили в следственном комитете.

Попытка суицида злоумышленнику также не удалась — медики приложили все усилия и спасли ему жизнь. В ходе расследования подозреваемый дал показания и частично согласился с предъявляемыми обвинениями. После выписки из медучреждения и до судебного заседания обвиняемый находился под стражей. По решению суда он получил 9 лет колонии строгого режима.