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Новости компаний2 декабря 2022 10:30

Сова улетела с «Соколом»

Соревнования среди предприятий НОО «Профавиа» возобновились после трехлетнего перерыва
Соревнования среди предприятий НОО «Профавиа» возобновились после трехлетнего перерыва

Соревнования среди предприятий НОО «Профавиа» возобновились после трехлетнего перерыва

Команда Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина (АПЗ) стала призером III областного профсоюзного турнира по интеллектуальным играм «АПЗ IQ open-2022», который прошел 26 ноября в парк-отеле «Морозовский».

Соревнования среди предприятий НОО «Профавиа» возобновились после трехлетнего перерыва. Организатором их традиционно выступила первичная профсоюзная организация АПЗ. Участие в турнире приняли семь команд: АО «АПЗ», ПАО «АНПП «Темп-Авиа», АО «Гидроагрегат», АО «ПМЗ «Восход», НАЗ «Сокол», АО «ПКО «Теплообменник», НАО «Гидромаш» им. В.И. Лузянина.

Игра была посвящена Дню Профавиа и Дню народного единства. Бессменным автором вопросов и ведущим мероприятия стал ведущий инженер-технолог АПЗ Владимир Кучма.

Задания предлагались различного уровня сложности из разных областей знаний. Всего было пять раундов, каждый из которых проходил в своем игровом формате: викторина «Сильное звено», ребусы на тему космоса (конкурс капитанов), брейн-ринг, интеллектуальный квиз, «Что? Где? Когда?».

Сова улетела с «Соколом»

Сова улетела с «Соколом»

В результате призовые места распределились следующим образом: абсолютным лидером стала команда «Сокол», на втором месте «Прибористы» (АПЗ), на третьем – «Маша и Медведи» («Гидромаш»).

Все участники интеллектуальной игры «АПЗ IQ open-2022» получили благодарственные письма, победители – грамоты и денежные призы. Чемпионы из «Сокола» увезли с собой символ мудрости и знаний – статуэтку совы.

Наталья Глазунова

Фото предоставлено ППО АПЗ

БИЗНЕС-ПРЕСС