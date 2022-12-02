Соревнования среди предприятий НОО «Профавиа» возобновились после трехлетнего перерыва

Команда Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина (АПЗ) стала призером III областного профсоюзного турнира по интеллектуальным играм «АПЗ IQ open-2022», который прошел 26 ноября в парк-отеле «Морозовский».

Соревнования среди предприятий НОО «Профавиа» возобновились после трехлетнего перерыва. Организатором их традиционно выступила первичная профсоюзная организация АПЗ. Участие в турнире приняли семь команд: АО «АПЗ», ПАО «АНПП «Темп-Авиа», АО «Гидроагрегат», АО «ПМЗ «Восход», НАЗ «Сокол», АО «ПКО «Теплообменник», НАО «Гидромаш» им. В.И. Лузянина.

Игра была посвящена Дню Профавиа и Дню народного единства. Бессменным автором вопросов и ведущим мероприятия стал ведущий инженер-технолог АПЗ Владимир Кучма.

Задания предлагались различного уровня сложности из разных областей знаний. Всего было пять раундов, каждый из которых проходил в своем игровом формате: викторина «Сильное звено», ребусы на тему космоса (конкурс капитанов), брейн-ринг, интеллектуальный квиз, «Что? Где? Когда?».

Сова улетела с «Соколом»

В результате призовые места распределились следующим образом: абсолютным лидером стала команда «Сокол», на втором месте «Прибористы» (АПЗ), на третьем – «Маша и Медведи» («Гидромаш»).

Все участники интеллектуальной игры «АПЗ IQ open-2022» получили благодарственные письма, победители – грамоты и денежные призы. Чемпионы из «Сокола» увезли с собой символ мудрости и знаний – статуэтку совы.

Наталья Глазунова

Фото предоставлено ППО АПЗ