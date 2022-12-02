Заводская книга вдохновляет

Две награды завоевал Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина (АПЗ) на Большом национальном конкурсе корпоративных медиа «Серебряные нити-2022».

Первое место в номинации «Лучший издательский проект. Корпоративная книга» занял сборник творческих работ заводчан и ветеранов предприятия «Родные пейзажи». Среди корпоративных видео дипломантом конкурса в номинации «За креативность сценария» стал фильм «Фонарик «жучок» из цикла «Легенды АПЗ».

Награждение победителей состоялось на XVII Национальной конференции корпоративных медиа 23-24 ноября. С презентацией заводских проектов выступила начальник отдела внешних связей и массовых коммуникаций Оксана Скопцова.

– Наша книга из стихов и фотографий заводских авторов, которую мы выпустили к юбилею АПЗ, получила много положительных откликов жюри и участников конкурса с других предприятий страны, – рассказывает Оксана Борисовна. – Отметили и ее содержание, и дизайн, и, конечно, звуковую «изюминку» – QR-коды с аудиозаписью стихов. Многих, кто работает в сфере корпоративных медиа, книга АПЗ вдохновила. Наше первое место – это заслуженная победа всех, кто принимал участие в ее создании. Знаю, что многие заводчане ждут продолжения, работа над следующим сборником активно ведется.

В этом году телепроект «Легенды АПЗ» уже был отмечен наградой: на IV Всероссийском конкурсе «Корпоративный музей» он стал дипломантом в номинации «Лучший музейный видеофильм». И вот новое достижение: шестой фильм из этого цикла, посвященный истории выпуска первой заводской продукции – фонарика «жучок», стал дипломантом «Серебряных нитей».

О том, как шла работа над фильмом, вспоминает директор музея АПЗ Лилия Сорокина:

– Процесс подготовки сценария – творческий и интересный. Среди ветеранов завода мы разыскали Марию Михайловну Грачеву, которая в 1957 году 22 мая собрала самый первый фонарик, пригласили ее на съемки в один из производственных корпусов «Темп-Авиа», где располагался первый сборочный цех АПЗ. А модель первого фонарика с изображением ленинградской станции метро «Площадь Восстания» приобрели на одном из интернет-сервисов.

Деловая программа Большого национального конкурса корпоративных медиа «Серебряные нити-2022» была насыщенной. Помимо презентаций уже реализованных проектов, обсуждались актуальные темы современности и на перспективу: как адаптировать корпоративные СМИ к новой исторической реальности, как в целом они изменятся в будущем.

– Корпоративные медиаресурсы выполняют не только информационную и имиджевую функции, но и формируют культуру в коллективе, создают атмосферу сплоченности и единства среди сотрудников, – отмечает Оксана Скопцова. – Ежегодное участие в конкурсе «Серебряные нити» позволяет нам быть в курсе того, как развиваются корпоративные коммуникации. Сегодня на передний план выходит социально значимая деятельность человека – волонтерские проекты, оказание помощи, творческая самореализация. И мы стараемся следовать за этими изменениями.

В различных номинациях конкурса в этом году приняли участие почти 70 проектов.

Ирина Балагурова

Фото пресс-службы АО «АПЗ»