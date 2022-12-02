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Новости компаний2 декабря 2022 10:25

Заводская книга вдохновляет

Награждение победителей состоялось на XVII Национальной конференции корпоративных медиа
Заводская книга вдохновляет

Заводская книга вдохновляет

Две награды завоевал Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина (АПЗ) на Большом национальном конкурсе корпоративных медиа «Серебряные нити-2022».

Первое место в номинации «Лучший издательский проект. Корпоративная книга» занял сборник творческих работ заводчан и ветеранов предприятия «Родные пейзажи». Среди корпоративных видео дипломантом конкурса в номинации «За креативность сценария» стал фильм «Фонарик «жучок» из цикла «Легенды АПЗ».

Награждение победителей состоялось на XVII Национальной конференции корпоративных медиа 23-24 ноября. С презентацией заводских проектов выступила начальник отдела внешних связей и массовых коммуникаций Оксана Скопцова.

– Наша книга из стихов и фотографий заводских авторов, которую мы выпустили к юбилею АПЗ, получила много положительных откликов жюри и участников конкурса с других предприятий страны, – рассказывает Оксана Борисовна. – Отметили и ее содержание, и дизайн, и, конечно, звуковую «изюминку» – QR-коды с аудиозаписью стихов. Многих, кто работает в сфере корпоративных медиа, книга АПЗ вдохновила. Наше первое место – это заслуженная победа всех, кто принимал участие в ее создании. Знаю, что многие заводчане ждут продолжения, работа над следующим сборником активно ведется.

В этом году телепроект «Легенды АПЗ» уже был отмечен наградой: на IV Всероссийском конкурсе «Корпоративный музей» он стал дипломантом в номинации «Лучший музейный видеофильм». И вот новое достижение: шестой фильм из этого цикла, посвященный истории выпуска первой заводской продукции – фонарика «жучок», стал дипломантом «Серебряных нитей».

О том, как шла работа над фильмом, вспоминает директор музея АПЗ Лилия Сорокина:

– Процесс подготовки сценария – творческий и интересный. Среди ветеранов завода мы разыскали Марию Михайловну Грачеву, которая в 1957 году 22 мая собрала самый первый фонарик, пригласили ее на съемки в один из производственных корпусов «Темп-Авиа», где располагался первый сборочный цех АПЗ. А модель первого фонарика с изображением ленинградской станции метро «Площадь Восстания» приобрели на одном из интернет-сервисов.

Деловая программа Большого национального конкурса корпоративных медиа «Серебряные нити-2022» была насыщенной. Помимо презентаций уже реализованных проектов, обсуждались актуальные темы современности и на перспективу: как адаптировать корпоративные СМИ к новой исторической реальности, как в целом они изменятся в будущем.

– Корпоративные медиаресурсы выполняют не только информационную и имиджевую функции, но и формируют культуру в коллективе, создают атмосферу сплоченности и единства среди сотрудников, – отмечает Оксана Скопцова. – Ежегодное участие в конкурсе «Серебряные нити» позволяет нам быть в курсе того, как развиваются корпоративные коммуникации. Сегодня на передний план выходит социально значимая деятельность человека – волонтерские проекты, оказание помощи, творческая самореализация. И мы стараемся следовать за этими изменениями.

В различных номинациях конкурса в этом году приняли участие почти 70 проектов.

Ирина Балагурова

Фото пресс-службы АО «АПЗ»

БИЗНЕС-ПРЕСС