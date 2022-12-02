Водитель маршрутки №31 получил тяжелые травмы при столкновении с грузовиком в Нижнем Новгороде

ДТП произошло в вечернее время. Фото: принтскрин видео.

Авария с участием пассажирской маршрутки произошла в Нижнем Новгороде вечером 30 ноября. Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, инцидент произошел в 19:30 у дома 15 на улице 40 лет Победы, недадеко от автовокзала «Щербинки».

- Из-за плохих погодных условий грузовик газ под управлением 34-летнего водителя вынесло на встречную полосу и произошло столкновение с автобусом ПАЗ. В автобусе находился 50-летний водитель. В результате ДТП его увезли в больнице имени Семашко с тяжелой травмой ноги, - рассказали в ГИБДД.

Уточняется, что пострадавшего водителя госпитализировали с сочетанной травмой. Предполагаемый виновник аварии является опытным водителем, его стаж составляет 12 лет.

Как сообщили в региональной инспекции по труду, маршрут №31 обслуживает предприятие «Максимус». На момент ДТП водитель выполнял свой привычный маршрут. Лишь по счастливой случайности в салоне не оказалось пассажиров, иначе пострадавших могло быть больше. Так как травмирование водителя произошло в рабочее время, сотрудники инспекции по труду начали расследование этого случая.

- Согласно схеме определения степени тяжести повреждения здоровья, при несчастных случаях на производстве, полученные работником травмы относятся к категории тяжелых. Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая, начато расследование, - добавили в пресс-службе региональной инспекции по труду.