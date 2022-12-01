Усадьба Орловых-Давыдовых в селе Симбилей: Как предводитель санкт-петербургского дворянства покупал книги для нижегородской детворы. ФОТО: Нижегородский центр культурного наследия.

Сейчас о былом величии этого усадебного комплекса напоминает только роскошная Спасо-Преображенская церковь из красного кирпича. Однако в прежние времена слава об усадьбе Орловых-Давыдовых в селе Симбилей разносилась по всему Дальнеконстантиновскому району.

История

Усадьба Орловых-Давыдовых ведет свое начало с 1791 года. Именно тогда село Симбилей и все окрестные земли приобрел граф Владимир Орлов, считавшийся одним из крупнейших землевладельцев того времени. Спустя десять лет село вместе с усадьбой перешло в качестве приданого его дочери – Наталье. Она вышла замуж за кавалергарда Петра Давыдова. Правда, долго наслаждаться счастьем юной красавице было не суждено – через 15 лет она скончалась, а владельцами имения стали муж и четверо ее детей.

Позднее его единоличным владельцем стал старший сын Владимир, названный в честь деда. Кстати, именно он по большей части и занимался воспитанием внука. Он лично обучал его некоторым учебным дисциплинам и посвятил ему практически все свое время. Когда тот немного подрос, то продолжил обучение уже за границей – в Италии, Англии, Франции. На родину Владимир-младший вернулся только в 1840-е годы и сразу же был зачислен в министерство внутренних дел.

Вся его дальнейшая жизнь была целиком связана с Петербургом, и в Симбилее он практически не появлялся, хоть и считался его единственным владельцем. Несколько лет он проработал судьей, а затем предводителем петербургского дворянского собрания. А в 1856 году он получил титул графа Орлова-Давыдова, став основателем новой династии. С тех пор и имение в Симбилее стала называться усадьба Орлова-Давыдова. Для своих крестьян граф сделал очень много: открывал больницы и школы, покупал книги для библиотек, строил храмы. Позднее его дело продолжил сын Сергей, владевший имением вплоть до 1905 года.

После этого усадьбу унаследовал один из племянников. Правда, у него она уже надолго не задержалась – в 1917-м году имение конфисковали большевики. В советское время здесь открылась селекционная станция, просуществовавшая вплоть до развала СССР. Сейчас имение находится в заброшенном состоянии.

Что посмотреть?

- В состав усадебного комплекса входит почти десяток зданий – главный барский дом, конюшни, дом управляющего, контора, служебные корпуса и жилые дома. Однако самым интересным зданием по праву считается Спасо-Преображенская церковь. Сейчас она тоже находится в полуразрушенном состоянии, но все же сохранила следы былой красоты.

- Сам барский дом выглядит куда скромнее и совсем не походит на привычные для нас дворянские имения. По сути, это обычное двухэтажное здание – без колонн, лепнины и любых украшений. На первом этаже дома жили сами графы Орловы-Давыдовы, а на втором – располагалась их прислуга.

- Недалеко от дома сохранились и остатки парка, но сейчас они находятся в таком запущенном состоянии, что разглядеть здесь былой красоты попросту невозможно.

Как добраться?

Находится эта усадьба не очень далеко от Нижнего Новгорода. Добраться сюда можно по трас се Кстово-Дальнее Константиново. А уж отсюда будет рукой подать и до поселка Симбилей.