Не превысит инфляцию: На сколько подорожает «коммуналка» для жителей Поволжья

С 1 декабря 2022 года подорожала коммуналка в Нижнем Новгороде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В сентябре этого года Минэкономразвития РФ сообщило россиянам - услуги ЖКХ подорожают не с 1 июля 2023 года, а уже с 1 декабря 2022 года. Правда, обещают, что следующая индексация тарифов произойдет лишь в 2024 году. Счета вырастут за тепло, газ, воду, электроэнергию и твердые бытовые отходы. «Комсомолка» сравнила ситуацию в разных регионах ПФО.

Самара

Новая цена за кубометр газа для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты и нагрева воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения составит 8,92 руб. Жители домов, оснащенных газовой плитой и колонкой, с 1 декабря будут платить 7,33 руб. за кубометр. Тем, кто использует газовые котлы для обогрева и выработки электричества, придется платить 6420 руб. за тысячу кубометров.

Подрастет и цена за электричество. Если сейчас жители Самарской области платят по 4,62 руб. за кВт\ч, то уже с 1 декабря тариф на электричество составит 5,04 руб. за кВт\ч.

Стоимость услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭкоСтройРесурс» вырастет на 4% и составит 622,07 руб за кубометр вместо прежних 598,16 руб.

Тарифы на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение для каждой ресурсоснабжающей организации, работающей в регионе, устанавливаются на экономически обоснованном уровне, учитывающем индивидуальные особенности организации: от изношенности объектов и сетей до вида и объема потребления энергоресурсов для производства и оказания услуг.

Заметно подрастут и тарифы за отопление. В частности, предельный уровень цен на тепловую энергию увеличится с 2243,65 до 2896,36 рубля/Гкал (гигакалория) для абонентов местного филиала ПАО «Т Плюс».

Нижний Новгород

Здесь совокупный рост платы за услуги ЖКХ составит менее 9%. Как отметили в региональной службе по тарифам, это меньше прогнозируемого уровня инфляции. В частности, плата за электричество вырастет не более чем на 8,7%, за отопление, водоснабжение и горячую воду – не более 9%, за газ – не более 8,5%-9%, за вывоз ТКО – около 6%.

- Рост тарифов в регионе впервые за семь лет станет примерно одинаковым для всех муниципалитетов – не более 9%. Муниципалитетов с ростом выше среднего не будет, - заявила руководитель РСТ Нижегородской области Юлия Алешина.

Казань

С приходом зимы и в Казани подорожают тарифы на электроэнергию. Так, с 1 декабря 2022 года одноставочный тариф составит 4,68 рубля/кВтч; для татарстанцев, проживающих в городских домах, оборудованных стационарными электроплитами или электроотопительными установками - 3,58 рубля/кВтч. На отопление, холодную и горячую воду, водоотведение рост тарифа будет разным, в зависимости от обслуживающей организации. На вывоз ТКО тариф для западной зоны установлен на уровне 440,37 рубля за кубометр, а восточной зоны - 440,39 рубля за кубометр.

Ульяновск

С 1 декабря 2022 года вырастут тарифы на коммунальные услуги и в Ульяновске. Предельный рост на водоотведение, электроэнергию, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами составит 9%. Также на 9% в регионе вырастет стоимость отопления. Правда, в Ульяновске предельный рост тарифа на теплоснабжение составит 11%. Одновременно с этим вырастет на 6% стоимость потребляемой гражданами электроэнергии.

Киров

В Кировской области плата за коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года, в соответствии вырастет на 9%, как и в целом по стране. По городу Кирово-Чепецку рост платы граждан за отопление составит 11%, по остальным коммунальным услугам - 9%.

- Индексация тарифов с 1 декабря вызвана необходимостью обеспечить обновление инфраструктуры ЖКХ. В условиях инфляции также растут энергозатраты, - пояснил руководитель Региональной службы по тарифам Кировской области Максим Михайлов. - В последние годы индексы роста цен производителей, динамика цен на топливо значительно превышают рост платы граждан за коммунальные услуги. Так, уровень инфляции в 2021 году составил 8,4%, в 2022 году ожидается - 12,4%. Динамика платы за ЖКУ отстает от инфляции, а в 2022 году этот разрыв еще больше увеличился.