Грузовик со снегом снес фонарный столб в Нижегородском кремле

ДТП произошло 15 марта. Фото: Владимир Гудков.

Грузовик, гружённый снегом, снес фонарный столб на Ивановском съезде на территории Нижегородского кремля. В результате машина наполовину застряла в сугробе, а световая опора согнулась к земле. Инцидент произошёл днем 15 марта.

– Иду, значит, в кремле, спускаюсь, ну и мимо проезжает грузовик со снегом, – рассказал фотограф Владимир Гудков на своей странице «Вконтакте». – Потом гляжу, что-то уж очень быстро поехал. В итоге грузовик улетел в сугроб и снес столб.

Как оказалось, водитель не справился с управлением груженой машины, поэтому и вылетел на обочину, влетел в сугроб и погнул пору освещения.

– Столб обесточили, в причинах произошедшего разбираются механик и главный инженер ГБУ, – сообщили «Комсомолке» в ГБУ «Нижегородский кремль». – В ближайшее время столб освещения будет восстановлен.

Как известно, в этом происшествии никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали, что ковш оторвался от экскаватора и с высоты упал на оживленную трассу возле кремля.От внимания общественности этот инцидент, естественно, не ускользнул, а в комментариях к посту разгорелись обсуждения. Горожане назвали этот случай «пункт назначения по-нижегородски».

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