Первый экотехнопарк по глубокой переработке отходов создадут в Нижегородской области

Предприятия начнут работать в экотехнопарке уже в 2024 году. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Первый экотехнопарк по глубокой переработке отходов и использованию вторсырья для производства новой продукции создадут в Нижегородской области. Первые резиденты экотехнопарка, которыми стали восемь компаний, инвестируют в это дело 7 миллиардов рублей.

– Это действительно уже сложившиеся и хорошо себя зарекомендовавшие на рынке компании, которые открывают для себя новые направления, связанные с глубокой переработкой определённых фракций и отходов во вторсырье и производство из этого вторсырья новых продукций, – рассказал генеральный директор компании ППК «РЭО» Денис Буцаев.

Подписание соглашений состоялось на пленарном заседании первого всероссийского ESG-форума «СО.ЗНАНИЕ», который проходит в Нижнем Новгороде с 1 по 3 декабря. Предприятия начнут работать в экотехнопарке уже в 2024 году. Строительство самого объекта начнётся во втором квартале 2023 года, так как в первом квартале будут завершать работы по проектированию.

– Вашему региону, в первую очередь, стоит ждать новых рабочих мест, причем высокооплачиваемых, так как специалисты нужны высококвалифицированные. Новых налогов за 5 лет будет больше миллиарда, – добавил Денис Буцаев.

Экотехнопарк, в основном, будет специализироваться на химической сфере. Например, специалисты будут перерабатывать полимеры и из них производить совершенно разные вещи, начиная со стройматериалов.

Всего в России запланировано строительство восьми экотехнопарков, которые дадут около 3,5 тысяч новых рабочих мест. Вторичное сырье будет вовлекаться в промышленность – около 30%, в сельское хозяйство – 50%, в строительный комплекс – 40%.

– Безусловно, мы говорим не только о существенном экологическом эффекте, потому что будут извлекаться полезные фракции отходов. Объясню на примере из дорожного строительства. Если мы применяем резиновую крошку от утилизации шин и вторичный асфальтобетон, то есть фактически бой от строительного комплекса и результатов сноса, то экономический эффект строительства дорог без потери эксплуатационных характеристик достигает 20%. Стоимость дороги на 20% ниже, чем та стоимость, если бы мы вовлекали первичный материал, – объяснила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

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