Родители в панике: контролер нижегородской электрички выгнала школьницу с билетом на мороз посреди леса

У ребенка был абонемент. Фото: Алексей Алексеев.

Страх потерять часть прибыли или остаться без премии порой толкает людей на странные и необдуманные поступки. Так, 30 ноября в Дзержинске контролер электрички высадила на мороз ребенка с билетом, и была уверена в собственной правоте. К счастью, девочке удалось воссоединиться с родителями и благополучно вернуться домой, а вот высадившую ее женщину ждет разбирательство.

Подробности этой истории рассказал местный блогер Алексей Алексеев на своей странице в соцсетях. По его словам, 15-летняя девочка учится в Дзержинске, а живет за городом. Школьница заблаговременно купила абонемент на поездки до Сеймы, и он у нее был с собой. Но вот именную карту школьника девочка по какой-то причине забыла. Как выяснилось, очень зря.

- Села она в электричку, контролер проверила билет и высадила ее в Жолнино на мороз из-за отсутствия школьной карты. У девочки сел телефон, кругом лес, холод, народа никого, даже станции нет, чтобы погреться, - продолжил свой рассказ Алексеев.

Ни позвонить, ни обратиться ни к кому за помощью. Тем временем на станции в Сейме родители уже забили тревогу — электричка приехала, ребенка нет. Надо думать, мысли мамы и папы были не самые позитивные, в регионе хватает историй с пропавшими без вести детьми.

К счастью для девочки, неподалеку находилась сторожка. В сторожке сидела женщина. Она любезно впустила замерзшего ребенка погреться и дала телефон, чтобы позвонить родителям.

Спустя некоторое время за школьницей пришел папа и забрал ее домой.

Как рассказали в АО ВВППК, эта история не останется незамеченной:

-АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» в настоящее время проводит служебное расследование по факту появления в социальных сетях информации о высадке школьницы из электропоезда в поселке Жолнино.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. Родителей девочки попросили направить информацию по этому инциденту в пресс-службу АО ВВППК.

К слову, подобные инциденты в нашем регионе уже происходили. Так, например, прошлой осенью 10-летнюю девочку высадили из автобуса в Дзержинске. Ребенку не хватило всего 5 рублей на оплату проезда.

А полтора месяца назад в Нижнем Новгороде водитель маршрутки высадил ребенка прямо на Окском съезде из-за того, что его карта оказалась в стоп-листе.

Один из таких случаев закончился применением дисциплинарных мер: высадившего ребенка водителя маршрутки отстранили от работы в Нижнем Новгороде.