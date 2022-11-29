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Происшествия29 ноября 2022 5:35

Две маршрутки сгорели на автобазе в Нижнем Новгороде 29 ноября

Инцидент произошел в Автозаводском районе
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Две маршрутки сгорели на автобазе в Нижнем Новгороде 29 ноября.

Две маршрутки сгорели на автобазе в Нижнем Новгороде 29 ноября.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Крупный пожар тушили во вторник утром на автобазе в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Инцидент произошел на территории открытой автостоянки на улице Борской, 17. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Один из автобусов выгорел полностью.

Один из автобусов выгорел полностью.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Сообщение о пожаре поступило в 6.07. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №1 БИС. По прибытию установлено, что происходит горение двух пустых автобусов, - рассказали в ведомстве.

Причина пожара устанавливается.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Больше 20 огнеборцев тушили пожар целый час, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Судя по фото, опубликованным МЧС, один ПАЗик выгорел полностью, а второй был сильно поврежден огнем с одной стороны.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, сейчас выясняется.

ЧППроисшествия: ЧП