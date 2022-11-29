Две маршрутки сгорели на автобазе в Нижнем Новгороде 29 ноября. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Крупный пожар тушили во вторник утром на автобазе в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Инцидент произошел на территории открытой автостоянки на улице Борской, 17. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Один из автобусов выгорел полностью. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Сообщение о пожаре поступило в 6.07. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №1 БИС. По прибытию установлено, что происходит горение двух пустых автобусов, - рассказали в ведомстве.

Причина пожара устанавливается. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Больше 20 огнеборцев тушили пожар целый час, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Судя по фото, опубликованным МЧС, один ПАЗик выгорел полностью, а второй был сильно поврежден огнем с одной стороны.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, сейчас выясняется.