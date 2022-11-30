Проверка слуха: 58-летний участник чеченской войны оказался брошен на произвол судьбы в Первомайском районе

Дмитрий Сахаров живет в нечеловеческих условиях. Фото: Иван МАКЕЕВ

На днях нижегородские паблики облетело скандальное видео – 58-летний житель поселка Берещино в Первомайском районе Дмитрий Сахаров живет в нечеловеческих условиях: кругом захламлённые комнаты, обшарпанные стены, пожелтевшие обои и грязь. В доме нет почти никаких удобств: водопровод и газ не проведён, дом отапливается с помощью печки.

По словам автора ролика, за плечами брошенного мужчины участие в чеченской войне и ликвидация аварии на Чернобыльской АЭС.

– Живёт он так потому, что нет у него просто сил! Он плохо разговаривает, из родни рядом никого, только любимая кошка. Привёз ему большую бутыль воды и пакет еды, консервы, хлеба, молока. Он чуть ли не расплакался! Жаль человека, – написал один из нижегородцев в паблике «Регион-52 | Нижний Новгород».

Так выглядит дом. Фото: скрин из видео. Источник: Регион-52 | Нижний Новгород.

Обеспокоенные нижегородцы тут же принялись взывать к социальным службам и соседям брошенного мужчины. Некоторые были готовы даже сами сорваться с места и помочь Дмитрию. Однако позднее выяснилось, что в администрации Первомайского района прекрасно знают о положении Дмитрия Сахарова.

– Положенные меры поддержки ему предоставляются. Специалисты центра социального обслуживания и сотрудники пожарного надзора неоднократно посещали гражданина, – рассказали представители социальной политики Нижегородской области.

Вот только помогать Дмитрию не так-то просто: вот уже 15 лет он нигде не работает и сильно злоупотребляет алкоголем.

Внутри дома. Фото: скрин из видео. Источник: Регион-52 | Нижний Новгород.

– Прежде он работал в резерве проводников и экипировщиков, - рассказали в администрации Первомайского района. – А теперь живет на пособие ветерана боевых действий.

Сейчас в доме он действительно живет один с кошкой – единственного сына еще в 2004-м году забрала тетка мужчины из Казани. Как раз в то время умерла мать Дмитрия, и за мальчиком было попросту некому присматривать – самому мужчине воспитание сына не доверили. Тем не менее, совсем брошенным ветерана назвать нельзя. Его периодически навещают родственники, в том числе 34-летний сын.

– В ноябре 2022 года к нему приезжал сын с родной сестрой, закупили дров, заменили электропроводку. На соседней улице живет его тетка, которая периодически приносит ему еду и присматривает за ним. Раз в год его навещает сын и родная сестра, – рассказали в администрации Первомайского района. – Что касается социальной службы, то на контакт он не идет и от какой-либо помощи отказывается.

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