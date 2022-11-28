Энергетики завершили восстановление электроснабжения потребителей по сети 6-10 кВ в Нижегородской области

Энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» и бригады из смежных регионов завершили основные аварийно-восстановительные работы в сети 6-10 кВ, пострадавшей из-за ледяного дождя и ветровой нагрузки. Постепенно восстанавливаются нормальные схемы сети.

Сейчас основные усилия специалистов сосредоточены на двух направлениях. Первое - индивидуальные заявки потребителей по сети 0,4 кВ. На утро понедельника их было около 100.

Второе - обрезка и уборка деревьев, угрожающих падением на линии электропередачи. Это позволит предотвратить аварийные отключения из-за приближения или падения обледенелого леса на провода. В ходе работ в целях безопасности может проводиться краткосрочное отключение электроснабжения.

В работах задействованы около 700 специалистов компании (196 бригад), 278 единиц спецтехники, 66 резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью свыше 5 МВт.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети»: 8-800-220-0-220.