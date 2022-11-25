«Нижновэнерго» продолжает вести аварийно-восстановительные работы

Филиал «Нижновэнерго» функционирует в особом режиме работы (ОРР). Круглосуточно работает оперативный штаб, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.

За работой социально значимых энергообъектов установлен особый контроль - их электроснабжение осуществляется с использованием РИСЭ там, где этого требует обстановка.

На данный момент работы ведутся на территориях двух наиболее пострадавших районов – Кстовском и Богородском. За истекшие сутки электроснабжение было возобновлено в Арзамасском районе –деревня Наумовка, в Большемурашкинском районе – Шава, Слободское, в Борском районе – Луговой Борок, Ивановское, Тугарино, Деревня 1 мая, в Кстовском районе – Суроватиха, Дубрава, Моргауши, в Лысковском районе – деревня Кикино.

Специалисты «Нижновэнерго» продолжают восстанавливать подачу электроэнергии жителям региона в круглосуточном режиме. Мероприятия будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения.

Персонал компании находится на постоянной связи с региональным управлением МЧС РФ, ЕДДС, органами исполнительной власти области и муниципалитетов. Проводится постоянный мониторинг метеоусловий.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россетей» 8-800-220-0-220 или на сайте компании ПАО «Россети Центр и Приволжье» www.mrsk-cp.ru в разделе «Потребителям - Сообщить об отключении э/э».