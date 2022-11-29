Ледовые катки 2022-2023 в Нижнем Новгороде: дата открытия, расписание, цены на билеты

Подробное расписание катков и цены на билеты. Фото: Олег ЗОЛОТО

Зима в этом году пришла в Нижний Новгород с небольшим опережением графика. На улице уже хорошенько подморозило, появились белые сугробы, а это значит, что настало время традиционных зимних развлечений. Так, в городе продолжают работать крытые катки и начинают открываться ледовые катки на свежем воздухе.

«Комсомолка» подготовила подборку действующих ледовых катков 2022-2023 в Нижнем Новгороде, где вдоволь накататься смогут как взрослые, так и дети. Рассказываем о расписании массовых катаний, а также о ценах на вход и прокате коньков.

Каток на стадионе «Труд»

Этот открытый каток с искусственным льдом находится в Сормовском парке и открывается в числе первых, ведь погодные условия повлиять на него не могут. Для посетителей на катке работают гардероб, раздевалки, прокат и заточка коньков. Сеансы массового катания на арене стадиона «Труд» проводят по выходным. Здесь можно не просто покататься на коньках, но и поучаствовать в весёлых конкурсах и эстафетах, послушать любимую музыку, а после согреться любимым горячим напитком или вкусно перекусить. Также на катке действует система абонементов.

Расписание массового катания:

Суббота и воскресенье – сеансы с 15:30 до 17:30, а также с 18:30 до 20:30 Подготовка льда 17:30 -18:30

Стоимость:

Взрослый билет (2 часа) – 200 рублей;

Детский билет: возраст до 7 лет – бесплатно, возраст от 7 до 10 лет включительно – 100 рублей.

Прокат коньков:

Взрослый — 200 рублей;

Детский — 100 рублей.

На улице уже хорошенько подморозило. Фото: Олег ЗОЛОТО

Каток «Катушка» в Автозаводском парке

Каток «Катушка» открытого типа расположен на территории Автозаводского парка с левой стороны от центрального входа. Каток не оборудован морозильными агрегатами, поэтому состояние льда во многом зависит от погодных условий. Заливку льда делают два раза в сутки – утром и вечером, в остальное время работники поддерживают качество льда путём ручной очистки от снега и локальным ремонтом отдельных участков. Для многодетных семей и инвалидов есть скидки, похожие предложения действуют на катание в день рождения и на коллективные посещения. Большим плюсом также считается неограниченное время пребывания на катке.

Расписание массового катания:

С понедельника по пятницу – с 11:00 до 21:00, а в субботу и воскресенье – с 10:00 до 21:00.

Выходные и праздничные дни – с 10:00 до 21:00.

Касса прекращает свою работу в 20:00.

Стоимость:

Взрослый билет со своими коньками: в будни – 250 рублей, в выходные – 270 рублей;

Взрослый билет и дети с 7 лет + прокат: в будни – 400 рублей, в выходные – 500 рублей;

Детский билет: возраст до 7 лет со своими коньками – бесплатно, возраст до 7 лет + прокат – 250 рублей.

Каток в парке имени 1 Мая

Ледовый каток с натуральным покрытием совсем скоро заработает и в парке культуры и отдыха имени Первого мая. Каток занимает территорию в восемь тысяч квадратных метров, помимо основной площади здесь есть ледовые дорожки для виражей. Однако стоит помнить, что работа катка зависит от погодных условий. На этом катке нижегородцев также порадуют новогодние украшения, музыка и световые лазеры. Здесь же работает заточка коньков, камеры хранения и буфет на льду.

Расписание массового катания:

Ежедневно – с 10:00 до 23:00.

Стоимость:

- Понедельник, вторник, среда, четверг

Взрослый билет (безлимит) – 200 рублей;

Детский билет (безлимит): возраст до 7 лет – 100 рублей.

Прокат коньков (2 часа):

Взрослый — 200 рублей;

Детский — 100 рублей.

- Пятница, суббота, воскресенье и праздничные дни

Стоимость:

Взрослый билет (безлимит) – 250 рублей;

Детский билет (безлимит): возраст до 7 лет – 100 рублей.

Прокат коньков (2 часа):

Взрослый — 250 рублей;

Детский — 100 рублей.

Катки постепенно начинают работать. Фото: Олег УКЛАДОВ

Стадион «Динамо» на Большой Покровской

Каток на стадионе «Динамо» ещё одно излюбленное место нижегородцев. Найти это место довольно просто, вход расположен с улицы Большая Покровская. Каток находится прямо за бывшим кинотеатром «Октябрь».

Расписание массового катания:

Будни – с 16:00 до 21:30 (понедельник выходной, если только это не праздник);

Выходные и праздничные дни – с 12:00 до 21:30.

Стоимость:

Взрослый билет: в будни – 150 рублей, в выходные – 200 рублей;

Детский билет: возраст до 7 лет – бесплатно, возраст от 7 до 12 лет – 100 рублей.

Прокат коньков (1 час):

Взрослый — 150 рублей;

Детский — 100 рублей.

Каток в парке «Швейцария»

Каток в парке «Швейцария» в этом году расположится на поляне рядом с детским центром. По последним данным, его открытие планируется на 1 декабря, анонс сделают в социальных сетях. В настоящее время о времени его работы и стоимости ничего неизвестно.

Каток на Нижегородской ярмарке

Большой ледовый каток перед Главным ярмарочным домом заработает 16 декабря. В настоящее время о времени его работы и стоимости ничего неизвестно.

Все лучшие ледовые катки 2022-2023 в Нижнем Новгороде. Фото: Олег ЗОЛОТО

Крытый каток в ТЦ «МЕГА»

Каток с искусственным льдом работает в торговом центре «Мега» круглый год.

Расписание массового катания:

Ежедневно – с 10:00 до 22:00.

Стоимость (1 час):

Дети до 7 лет + бесплатный прокат – 150 рублей;

Взрослый билет и дети с 7 лет: свои коньки – 250 рублей, прокат – 300 рублей.

Крытый каток в ТЦ «РИО»

Каток с искусственным льдом работает в торговом центре «РИО» круглый год.

Расписание массового катания:

Ежедневно – с 10:00 до 22:00.

Стоимость (1 час):

Дети до 14 лет: будни – 200 рублей, выходные и праздничные дни – 250 рублей;

Взрослый билет: будни – 250 рублей, выходные и праздничные дни – 200 рублей.

Прокат коньков:

1 час – 150 рублей.

Крытый каток в ТЦ «ОКЕАНИС»

Каток с искусственным льдом работает в торговом центре «Океанис» круглый год. Работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

Расписание массового катания:

Понедельник – с 10:00 до 15:00 и с 19:00 до 22:00.

Вторник – с 10:00 до 16:00, с 16:30 до 17:30 и с 19:00 до 20:00, с 21:00 до 22:00.

Среда – с 10:00 до 15:00, с 16:30 до 17:30 и с 19:00 до 20:00, с 21:00 до 22:00.

Четверг – с 10:00 до 16:00, с 19:00 до 20:00, с 21:00 до 22:00.

Пятница – с 10:00 до 15:00, с 19:00 до 20:00, с 21:00 до 22:00.

Суббота – с 10:00 до 14:30, с 15:00 до 18:30 и с 19:00 до 22:00.

Воскресенье – с 10:00 до 14:30, с 15:00 до 18:30 и с 19:00 до 22:00.

Стоимость (1 час):

Дети до 4 лет – бесплатно;

Дети до 10 лет: будни – 200, выходные и праздничные дни – 250 рублей;

С 10 лет и старше: будни – 250, выходные и праздничные дни – 300 рублей.

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