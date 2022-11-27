Электричество восстановили более чем в 60 селах Нижегородской области к 27 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Электроэнергию восстановили более чем в 60 населенных пунктах Нижегородской области к 7.00 27 ноября. Но все же еще 56 сел с населением менее 5 тысяч человек остаются без света. Это касается жителей Павловского, Дальнеконстантиновского и Богородского районов.

Напомним, уже пятые сутки пошли, как в Богородском районе нет электроснабжения. Там для оказания помощи населению силами МЧС был развернут городок жизнеобеспечения.

– Специалисты администраций округов совместно с волонтерами проводят домовые обходы по выявлению потребностей жителей, которые продолжают находиться без электроэнергии; осуществляется подвоз воды; обеспечивают предметами первой необходимости, – сообщили в ГП Нижегородской области «Нижегородэлектротранс».

Ледяной дождь обрушился на Нижний Новгород и Нижегородскую область ночью 22 ноября. Тогда без электричества остались 345 населенных пунктов региона. А последствия природного явления продолжают устранять по сей день.

25 ноября в 14 районах Нижегородской области введен режим ЧС. На остальной территории действует режим повышенной готовности.

На данный момент в селах, которые пострадали больше других, работают пункты обогрева.

Специалисты восстанавливают провода, заменяют опоры и также продолжают убирать деревья на четырех линиях электропередачи. В пострадавших населенных пунктах организована работа 65 подвижных источников электроснабжения. Это позволяет обеспечить села электричеством на время проведения работ по восстановлению постоянной электроэнергии.

Для жителей работают телефоны горячих линий:

– Павловский район: диспетчерская служба 05; 8 (83171) 5-33-91; 8 (83171) 5-17-70,

– Дальнеконстантиновский район: 8 (83168) 5-17-48,

– Богородский район: 8 (83170) 2-47-04 и 2-33-63.