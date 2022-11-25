Один человек погиб, пятеро пострадали: стали известны новые подробности пожара в Нижегородской области

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Шестеро человек оказались в смертельной опасности в результате пожара, который произошел в городе Шахунья Нижегородской области 25 ноября. Как сообщил глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов в своем Телеграм-канале, информация о произошедшем поступила на линию скорой помощи в 6:33. В результате пострадали шестеро человек, причем один из них - 62-летний мужчина скончался на месте, медики уже ничем не смогли ему помочь.

- Медицинская помощь потребовалась пятерым пострадавшим – двое взрослых были осмотрены на месте, трое детей 2019, 2016 и 2006 года рождения после осмотра были госпитализированы в Шахунскую ЦРБ. Им в настоящее время оказывается максимально возможная медицинская помощь. Медики оценивают их состояние как стабильное, средней степени тяжести, - сообщил министр.

На месте происшествия побывали и представители Шахунского межрайонного следственного отдела. Они осмотрели тело погибшего и место происшествия, но на этом этапе следов, указывающих на криминальный характер произошедшего, обнаружено не было. Более подробная информация станет известна, когда будут готовы результаты экспертиз. Однако кое-какую информацию удалось уточнить уже на месте. - На пожаре пострадали трое детей, которые являлись внучками погибшего. Они госпитализированы в медицинское учреждение. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, - добавили к вышесказанному в пресс-службе регионального СУ СКР.

Напомним, смертельный пожар случился в деревянном частном доме на улице Восточной города. В тушении пламени было задействовано 14 пожарных, использовалось 5 единиц спецтехники. По данным из регионального ГУ МЧС, силы и средства привлекались по рангу пожара №1 «БИС». В 7:35 была объявлена ликвидация открытого горения. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.