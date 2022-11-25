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Происшествия25 ноября 2022 7:03

В Шахунье сгорел частный дом: погиб мужчина, две маленькие девочки пострадали

Мужчина погиб и две девочки пострадали при пожаре в Шахунье утром 25 ноября
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
В Шахунье сгорел частный дом: погиб мужчина, две маленькие девочки пострадали.

В Шахунье сгорел частный дом: погиб мужчина, две маленькие девочки пострадали.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Частный дом сгорел ранним утром 25 ноября в Шахунье. Погиб мужчина, пострадали две маленькие девочки 3-х и 6-ти лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 6:30. Очевидцы сообщили, что на улице Восточной горит личный жилой дом. К месту происшествия немедленно были направлены 5 пожарных машин, с огнем боролись 14 человек.

Возгорание произошло ранним утром.

Возгорание произошло ранним утром.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №1 «БИС». В 07.35 объявлена ликвидация открытого горения на площади 100 квадратных метров, - сообщили в ведомстве.

Причины возгорания устанавливаются.

Причины возгорания устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В результате пожара погиб мужчина, его личность устанавливается. Двум девочкам трех и шести лет удалось выжить, им потребовалась медицинская помощь.

В тушении были задействованы 14 человек.

В тушении были задействованы 14 человек.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Причина возгорания устанавливается.

ЧППроисшествия: ЧП