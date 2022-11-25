Морозы до -18 градусов придут в Нижегородскую область в конце ноября. Фото: Василий Вахрин

Настоящие трескучие морозы придут в Нижегородскую область в последних числах ноября. В отдельных районах температура понизится до -18 градусов, сообщает сервис «Яндекс. Погода».

Остаток этой недели будет снежным и пасмурным, но при этом синоптики прогнозируют умеренный мороз в пределах -5…-7 градусов. Но уже в ночь на понедельник столбики термометров поползут вниз, и новая рабочая неделя встретит нижегородцев холодным дыханием зимы.

В понедельник на фоне прояснения днем столбики термометров покажут -9 градусов, ночью -15. Вторник окажется самым холодным днем – в отдельных районах ударят морозы до -18 градусов. Как ни странно, самая низкая температура ожидается не на севере области, а в южных районах – в частности, в Арзамасе. В Шахунье, например, будет на один градус теплее.

К концу недели морозы начнут ослабевать, и вскоре установится комфортная зимняя погода.

Напомним, в середине ноября начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева сообщила, что средняя дата установления снежного покрова в Нижегородской области – 19 ноября. Так и вышло: вечером 18 ноября в Нижнем Новгороде начался сильнейший снегопад, который не прекращался всю ночь. По данным синоптиков, менее чем за сутки выпало 10 сантиметров снега. А спустя несколько дней на регион обрушился ледяной дождь, из-за чего улицы превратились в каток, электротранспорт встал из-за обледенения контактной сети, а тысячи людей в районах остались без света из-за обрыва проводов.