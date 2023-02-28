Нижегородская область направила около 230 млн рублей на софинансирование муниципальных программ развития бизнеса в 2022 году. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Около 230 млн рублей направлено из бюджета Нижегородской области на софинансирование муниципальных программ развития бизнеса в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Средства из регионального бюджета на поддержку предпринимательства получили 39 округов области в дополнение к мерам поддержки, предусмотренным нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Муниципалитеты могли направить средства субсидии на гранты для начинающих предпринимателей и самозанятых, а также на субсидирование процентной ставки по кредитам, лизинговых платежей, затрат на оборудование, организацию обособленных подразделений центра «Мой бизнес». Это поддержка, которая необходима в районах области. Изначально в 2022 году на софинансирование местных программ развития бизнеса было выделено около 138 миллионов рублей, но заявки от муниципалитетов поступили на большую сумму, и по поручению губернатора Глеба Никитина дополнительно было выделено еще 90 миллионов рублей. Это позволило удовлетворить потребности районов», - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Наибольшую сумму поддержки получил Нижний Новгород – 39 млн рублей. Среди муниципалитетов области в ТОП-5 по объему полученных субсидий вошли Городецкий муниципальный округ (30 млн рублей), Выкса (около 22 млн рублей), Семеновский городской округ (более 19 млн рублей), Сергачский муниципальный округ (более 11,5 млн рублей), Бор (более 9 млн рублей).

«Мы уже получили отчеты районов и видим, что наиболее популярной мерой поддержки стала субсидия на приобретение оборудования. Общая сумма выплат по этому направлению - более 157,5 миллиона рублей. Более 43,7 миллиона рублей районы-участники направили на компенсацию затрат процентной ставки по кредитам, а также лизинговых платежей. Более 21 миллиона рублей направлено на гранты молодым предпринимателям и самозанятым», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По словам министра, 10 муниципалитетов области направили средства субсидии (в сумме – около 7 млн рублей) на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов, центров поддержки предпринимательства, а также центров «Мой бизнес».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» и его филиалах в 35 муниципалитетах. Центр создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На базе центра также работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301−29−94 (звонок бесплатный). Кроме того, полезная информация размещена на сайте «Мойбизнес52.рф».

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработан в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Он предполагает консультационную, информационную, имущественную, финансовую поддержку для предпринимателей.