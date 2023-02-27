Более 700 нижегородцев уже подали заявки на обучение новым профессиям в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За две недели более 700 жителей Нижегородской области подали заявки на переобучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Прием заявок на участие в программе 2023 года стартовал 13 февраля и продлится до конца декабря.

Бесплатно освоить новые специальности в рамках нацпроекта могут безработные, нижегородцы, которые находятся под риском увольнения, мамы в декретном отпуске и другие категории жителей.

«Среди подавших заявки на обучение наибольшую активность проявляют нижегородки в декрете и люди старше 50 лет. 45 нижегородцев уже начали осваивать новые профессии. Всего для жителей региона доступно свыше 120 различных образовательных программ по различным направлениям, в том числе по аналитике данных, программированию, менеджменту, предпринимательству, бухгалтерскому учету, педагогике, услугам и сервису», - рассказала и.о. руководителя управления по труду и занятости населения Нижегородской области Елена Голубева.

За 2022 год в рамках нацпроекта «Демография» новые специальности освоили 4 274 нижегородца.

Подать заявку на обучение, а также детально ознакомиться с возможностями программы можно на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

Национальный проект «Демография» утвержден в рамках указа президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он включает пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт - норма жизни». Среди целей нацпроекта – сохранение населения, здоровье и благополучие людей, обеспечение устойчивого роста численности населения, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.