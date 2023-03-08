Ребенок пострадал при наезде иномарки на столб в Нижегородской области 8 марта

«Hyundai Creta» снес электрический столб Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Днем 8 марта водитель иномарки «Hyundai Creta» ехал по автодороге М-7 «Волга» в городе Дзержинске Нижегородской области. Ярко светило солнце, и, казалось, день будет хорошим. Его омрачило ДТП, когда водитель двигался по 404 километру. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«Hyundai Creta» ехал по автодороге М-7 «Волга» в городе Дзержинске Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Все происходило неожиданно и резко. Иномарку обрызгал попутный автомобиль, из-за чего водитель не справился с управлением. «Hyundai Creta» съехал в кювет и при этом снес электрический столб.

В результате столкновения со столбом и съезда в кювет пострадал пассажир иномарки – ребенок. Он получил телесные повреждения и был госпитализирован в детскую областную больницу.

«Hyundai Creta» съехал в кювет Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

На 478 километре той же федеральной автодороги М-7 «Волга» утром 15 января столкнулись иномарка и «ГАЗель».

Ранее мы сообщали о ДТП в Краснобаковском районе. Ранним утром 6 марта столкнулись молоковоз и фура. Пострадал один из водителей.

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