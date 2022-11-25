Лежала на дороге вся в крови: еще одну длиннохвостую неясыть спасли в Нижегородской области

Птицу пытаются выходить своими силами. Фото: предоставлено героем публикации.

В Нижегородской области этой осенью случился настоящий бум на редких птиц. В очередной раз в беду попала длиннохвостая неясыть, занесенная в Красную книгу России. Раненую птицу уже третий день пытаются выходить и вылечить в Нижнем Новгороде. Как рассказала «КП-Нижний Новгород» нижегородка Анна Р., подобравшая птицу, в ближайшее время уникальную представительницу семейства совиных все-таки отправят в Москву для дальнейшего лечения. Пока этого не случилось, девушке приходится самостоятельно следить за состоянием неясыти.

- Я ехала домой по арзамасской трассе, - рассказывает собеседница, - она лежала прямо на проезжей части в районе поселка Ольгино и почти не двигалась. Если бы наша машина была чуть повыше, мы бы ее и не заметили. Не могу понять, как она оказалась на трассе и почему там лежала. Сначала мы подумали, что ее подстрелили — была кровь. Скорее всего, ее все-таки сбили.

У птицы оказались повреждены хвост и крыло. Анна решила не оставлять ее в беде и взять с собой. Не имея большого опыта в таких делах, девушка стала звонить в различные организации, кинула клич в соцсетях. Как сама признается, за одну ночь обошла все ветклиники, обзвонила все возможные организации и «подняла на уши весь город», но результата не было. Одни отказывались брать, другие советовали обратиться куда-нибудь еще. В конечном итоге кто-то из посторонних людей посоветовал грамотного специалиста, который специализируется на птицах. Тем временем, состояние пернатой подопечной все еще вызывает опасения.

- Специалист говорит, птица спокойная, безинициативная, и ей это не нравится. В целом, аппетит у неясыти есть. Начали лечить препаратами. В воскресенье отправляем в Москву на лечение, записаны в этот день на рентген. Крыло, скорее всего, попадет под ампутацию. С ним все плохо, но мы надеемся на чудо! - добавила Анна.

Крыло, возможно, придется ампутировать. Фото: предоставлено героем публикации.

К слову, длиннохвостая неясыть считается опасным хищником, в первую очередь, за счет своих внушительных когтей. За последний месяц это уже вторая длиннохвостая неясыть, которую спасли местные жители. Еще один подобный случай произошел на выезде из Нижнего Новгорода. Пернатую тогда временно определили в зоопарк «Лимпопо».

Еще одну представительницу совиных, предположительно тоже неясыть, обнаружили на улице Бурнаковской.

Еще одного совенка обнаружили на днях в Нижнем Новгороде. Фото: "Подслушано ЖК Бурнаковский".

Как сообщает местная жительница Ольга В. В группе «Подслушано ЖК Бурнаковский», совенок сидел прямо на крыле автомобиля, легко давался в руки и отнюдь не собирался улетать.