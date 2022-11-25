Молодость и профессионализм
Два первых, четыре вторых и три третьих места завоевали работники АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» на XX юбилейном городском конкурсе профессионального мастерства «Золотые руки».
Мероприятие состоялось 19 ноября. Соревнования прошли среди рабочих в возрасте до 35 лет по шести специальностям. АПЗ на конкурсе представлял 21 молодой рабочий. А всего в этом году соревновались 46 представителей семи предприятий Арзамаса, а также студенты приборостроительного колледжа имени П.И. Пландина.
Сбор, регистрация и награждение конкурсантов проходили в городском Доме культуры. Участников и членов жюри приветствовал заместитель главы администрации Арзамаса по социальным вопросам Роман Шершаков:
– Любой конкурс – это не только проверка знаний, но и собранности, способности сконцентрироваться. Где нет производства, там нет перспектив. Хорошо, что в Арзамасе есть крупнейшие и сильнейшие в отечественной промышленности предприятия. И сегодня их представители участвуют в этом конкурсе. Желаю всем хорошей честной борьбы, пусть победит сильнейший!
Традиционно состязания проходили в два этапа. Теоретическая часть состояла из 30 вопросов, которые надо было решить за 30 минут. На практическую часть было отведено от 70 минут до 2 часов – в зависимости от профессии. В нескольких случаях скорость выполнения практического задания и стала решающим фактором в определении победителей.
Итоги были подведены в этот же день.
Работники АО «АПЗ» взяли призы в пяти номинациях:
Профессия «Слесарь-инструментальщик»
1 место – Денис Бутусов, цех №65
Профессия «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
1 место – Андрей Сиротин, ОГЭ
2 место – Сергей Баранов, ОГЭ
3 место – Сергей Дунаев, ОГМ
Профессия «Токарь-универсал»
2 место – Иван Семёнов, цех №65
Профессия «Фрезеровщик»
2 место – Сергей Кузнецов, цех №65
3 место – Евгений Гладышев, УТО ОГК
Профессия «Наладчик станков с ЧПУ (токарная группа)»
2 место – Дмитрий Кукушкин, цех №56
3 место – Роман Микунов, цех №53
Призеры получили подарки и денежные вознаграждения.
Слово участникам и членам жюри
Денис Бутусов, слесарь-инструментальщик цеха №65, победитель:
– Теория показалась мне сложной, а с практикой справился хорошо. Перед нами стояла задача выпилить деталь из листового железа, закатать радиусы, вырезать паз. Это сильно отличается от того, что я ежедневно делаю на заводе, но моего рабочего опыта хватило.
Ирина Лебедева, председатель жюри по профессии фрезеровщик:
– Теоретические задания интересные, подготовлены на основе проводимых ранее областных конкурсов. Заводские ребята тщательно готовились, брали книги, изучали теорию. А практическое задание было с «хитрым» элементом, который можно из-за невнимательности просмотреть или выполнить неаккуратно.
Екатерина Ядрова
Фото Александра Барыкина, Владимира Бажанова