Выбран единогласно

Председатель первичной профсоюзной организации АО «АПЗ» Александр Тюрин выбран председателем Координационного совета организаций профсоюзов Арзамаса.

Заседание Координационного совета состоялось 16 ноября, где кандидатура Александра Николаевича была единогласно поддержана всеми членами заседания.

Координационный совет объединяет более двадцати профсоюзных организаций города. 1 декабря состоится первая встреча под председательством Александра Тюрина, где будет определена структура организации, намечен план работы на ближайшие три года, рассмотрены вопросы оказания правовой помощи членам профсоюза города и другие темы.

Одно из основных направлений – подготовить и подписать соглашения о взаимодействии в разных сферах, взаимном сотрудничестве и партнерских отношениях с ассоциацией промышленников и предпринимателей, администрацией города, городской Думой, прокуратурой, общественными организациями Арзамаса (молодежными, ветеранскими, политическими и волонтерскими).

Наталья Глазунова