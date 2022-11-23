Семь случаев гриппа выявлено в Нижегородской области.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Семь случаев гриппа выявили в Нижегородской области за неделю с 14 по 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.
- На этой неделе отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди детей школьного возраста, - отметили специалисты управления. Чтобы не допустить распространения вируса, в 1,9% образовательных учреждений введен карантин – полный или частичный. Благодаря этому удается снизить темпы распространения ОРВИ среди детей.
Одновременно с этим в регион пришел и вирус гриппа – на данный момент лабораторно подтверждены семь случаев вируса гриппа А.
Напомним, ранее мы писали, что подъем заболеваемости гриппом в Нижегородской области в сезоне 2022-2023 ожидается в декабре.
- В этом году, скорее всего, циркуляция вирусов гриппа будет на 1,5-2 месяца раньше обычного, то есть в ноябре-декабре вирусы гриппа будут активны в регионе, - пояснила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.
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