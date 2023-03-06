После оттепели ударит мороз: Температурные качели ожидаются в Нижнем Новгороде 6-12 марта

Температурные качели ожидаются в Нижнем Новгороде 6-12 марта. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

На календаре уже несколько дней как март, однако зима не спешит уступать место весенней погоде. Начавшаяся неделя в Нижнем Новгороде не сулит сильно низких температур, но и существенного потепления не ожидается. Максимальная отметка, которую покажут термометры, составит 0 градусов.

В понедельник, 6 марта, днем температура воздуха составит -1 градус, синоптики прогнозируют снег, особенно вероятен он в вечерние часы. Ветер южный 2-4 метра в секунду.

Во вторник термометры покажут -1….-3 градуса, будет пасмурно и снежно. Ветер южный 3-4 метра в секунду.

В среду, 8 марта, праздник может омрачить пасмурная погода за окном. Днем ожидается легкий мороз до -2 градусов, а ближе к ночи начнет теплеть, и пойдет снег с дождем. Южный ветер усилится до 5 метров в секунду.

Четверг станет самым теплым днем на неделе: днем синоптики прогнозируют 0 градусов. Правда, за счет достаточно ощутимого ветра они будут ощущаться как -8. Вечером похолодает до -2…-4, возможен снег с дождем.

В пятницу температура будет опускаться, достигнув к ночи отметки в -10 градусов. Будет по-прежнему пасмурно, возможен небольшой снег.

В субботу будет еще морозно до -7, но уже в воскресенье снова 0 и дожди.