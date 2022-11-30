Ледяные и снежные горки 2022-2023 в Нижнем Новгороде: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках с детьми

Мы подскажем вам, где можно покататься на тюбингах, ватрушках с детьми.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Зимние игры и забавы на свежем воздухе уже давно стали традицией. Каждый год, как только на улице выпадает снег и наступает настоящая зима, люди выбираются покататься на коньках, лыжах, санках, тюбингах, ватрушках и сноубордах. «Комсомолка» расскажет о самых больших ледяных и снежных горках 2022-2023 в Нижнем Новгороде.
Сормовский парк
Искусственные горки для катания оборудованы на территории открытого катка. Новогодний комплекс наполнен яркими украшениями и фигурами сказочных персонажей, здесь же есть тёплый пункт проката, где можно переодеться, и камеры хранения.
Расположение:
Открытый каток и горки находятся недалеко от спортклуба «Сормович» в Сормовском парке.
Цены:
Билет стоит 200 рублей (входит посещение всего комплекса – каток и деревянные горки).
Дети до 3 лет бесплатно, но при наличии подтверждающего документа.
Режим работы:
Будни – с 10:00 до 20:00, выходные и праздники – с 10:00 до 22:00.
Прокат тюбов и ватрушек:
Одна штука – 200 рублей за час (выдается под залог документа).
Автозаводский парк
Несколько деревянных горок разной высоты и размера уже начали работать и в Автозаводском парке на территории «сухого озера». Здесь покататься можно на славу, так как вход на горки свободный, а также работает прокат тюбингов.
Расположение:
Территория «сухого озера» в Автозаводском парке (улица Прыгунова, 2).
Режим работы:
С 11:00 до 21:00. Кассы проката закрываются в 20:00.
Прокат тюбов и ватрушек:
30 минут – 150 рублей, 1 час – 200 рублей.
По средам (кроме праздничных дней), цены снижаются: 30 минут – 100 рублей, 1 час – 150 рублей.
Ледяные и снежные горки 2022-2023 в Нижнем Новгороде.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Парк имени 1 Мая
Для любителей покататься с горок в парке имени 1 Мая недалеко от центральной площади заработал прокат тюбинга и горки.
Расположение:
Парк имени 1 Мая (улица Октябрьской Революции, 31).
Режим работы:
Ежедневно с 10:00 до 23:00.
Русские горки – комплекс из четырёх сооружений, воссозданных с максимальной точностью по российским чертежам 18 века.
Горки здесь отличаются своей высотой:
1. Большая – высота 12 метров, длина спуска более 30 метров. Хорошо подходит для взрослых и детей старше 7 лет.
2. Средняя – высота 6 метров, длина спуска более 15 метров. Хорошо подходит для детей от 3 до 6 и для всех, кто еще не решился скатиться с большой горки и хочет потренироваться и подготовиться.
3. Малая – двусторонняя горка для малышей, её высота не более 3 метров, широкая область ската, спуск выполняется из лесной избушки.
4. Винтовая — 40 метров винтового спуска под углом 50 градусов, от которого захватывает дух.
Цены:
Будни: дети до 7 лет – 100 рублей, дети старше 7 лет и взрослые – 150 рублей, взрослый + ребёнок – 200 рублей.
Выходные дни и праздники: дети до 7 лет – 100 рублей, дети старше 7 лет и взрослые – 200 рублей, взрослый + ребёнок – 250 рублей.
Горка «Айсберг» – спуск длиной более 50 метров.
Цены:
Понедельник-четверг: вход на горку со своими тюбингами и ватрушками бесплатно.
Пятница-воскресенье и праздники: дети до 7 лет – 100 рублей, дети старше 7 лет и взрослые – 150 рублей, взрослый + ребёнок – 200 рублей.
Ледяные и снежные горки 2022-2023 в Нижнем Новгороде.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Спортивная деревня «Новинки»
На территории Спортивной деревни «Новинки» расположены 11 горнолыжных трасс и пять подъемников. В темное время суток работают четыре освещенных трассы. В основном это склоны для любителей горных лыж, но есть и тюбинг-трасса.
Расположение:
Богородский район, деревня Новинки, улица Окская, 19.
Режим работы:
Единого режима работы горнолыжного комплекса нет. Расписание на ближайшее время:
01.12.22 (чт) – с 12:00 до 21:00;
02.12.22 (пт) – с 09:00 до 22:00;
03.12.22 (сб) – с 09:00 до 22:00;
04.12.22 (вс) – с 09:00 до 22:00.
Цены:
Стоит уточнять у операторов на официальном сайте или по телефону. Действуют льготы и скидки.
База отдыха «Хабарское»
На территории базы отдыха есть отдельная 100-метровая трасса для тюбинга с подъемником, трасса для спуска на санях и снегокатах. Однако катание со своим тюбом запрещено.
Расположение:
Богородский район, деревня Хабарское, улица Нагорная, 1.
Режим работы:
Выходные и праздничные дни – с 10:00 до 19:00.
Цены:
30 минут – 500 рублей;
1 час – 700 рублей.
Ледяные и снежные горки 2022-2023 в Нижнем Новгороде.
Фото: Андрей АБРАМОВ
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