Ледяные и снежные горки 2022-2023 в Нижнем Новгороде: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках с детьми

Мы подскажем вам, где можно покататься на тюбингах, ватрушках с детьми. Фото: Андрей АБРАМОВ

Зимние игры и забавы на свежем воздухе уже давно стали традицией. Каждый год, как только на улице выпадает снег и наступает настоящая зима, люди выбираются покататься на коньках, лыжах, санках, тюбингах, ватрушках и сноубордах. «Комсомолка» расскажет о самых больших ледяных и снежных горках 2022-2023 в Нижнем Новгороде.

Сормовский парк

Искусственные горки для катания оборудованы на территории открытого катка. Новогодний комплекс наполнен яркими украшениями и фигурами сказочных персонажей, здесь же есть тёплый пункт проката, где можно переодеться, и камеры хранения.

Расположение:

Открытый каток и горки находятся недалеко от спортклуба «Сормович» в Сормовском парке.

Цены:

Билет стоит 200 рублей (входит посещение всего комплекса – каток и деревянные горки).

Дети до 3 лет бесплатно, но при наличии подтверждающего документа.

Режим работы:

Будни – с 10:00 до 20:00, выходные и праздники – с 10:00 до 22:00.

Прокат тюбов и ватрушек:

Одна штука – 200 рублей за час (выдается под залог документа).

Автозаводский парк

Несколько деревянных горок разной высоты и размера уже начали работать и в Автозаводском парке на территории «сухого озера». Здесь покататься можно на славу, так как вход на горки свободный, а также работает прокат тюбингов.

Расположение:

Территория «сухого озера» в Автозаводском парке (улица Прыгунова, 2).

Режим работы:

С 11:00 до 21:00. Кассы проката закрываются в 20:00.

Прокат тюбов и ватрушек:

30 минут – 150 рублей, 1 час – 200 рублей.

По средам (кроме праздничных дней), цены снижаются: 30 минут – 100 рублей, 1 час – 150 рублей.

Ледяные и снежные горки 2022-2023 в Нижнем Новгороде. Фото: Андрей АБРАМОВ

Парк имени 1 Мая

Для любителей покататься с горок в парке имени 1 Мая недалеко от центральной площади заработал прокат тюбинга и горки.

Расположение:

Парк имени 1 Мая (улица Октябрьской Революции, 31).

Режим работы:

Ежедневно с 10:00 до 23:00.

Русские горки – комплекс из четырёх сооружений, воссозданных с максимальной точностью по российским чертежам 18 века.

Горки здесь отличаются своей высотой:

1. Большая – высота 12 метров, длина спуска более 30 метров. Хорошо подходит для взрослых и детей старше 7 лет.

2. Средняя – высота 6 метров, длина спуска более 15 метров. Хорошо подходит для детей от 3 до 6 и для всех, кто еще не решился скатиться с большой горки и хочет потренироваться и подготовиться.

3. Малая – двусторонняя горка для малышей, её высота не более 3 метров, широкая область ската, спуск выполняется из лесной избушки.

4. Винтовая — 40 метров винтового спуска под углом 50 градусов, от которого захватывает дух.

Цены:

Будни: дети до 7 лет – 100 рублей, дети старше 7 лет и взрослые – 150 рублей, взрослый + ребёнок – 200 рублей.

Выходные дни и праздники: дети до 7 лет – 100 рублей, дети старше 7 лет и взрослые – 200 рублей, взрослый + ребёнок – 250 рублей.

Горка «Айсберг» – спуск длиной более 50 метров.

Цены:

Понедельник-четверг: вход на горку со своими тюбингами и ватрушками бесплатно.

Пятница-воскресенье и праздники: дети до 7 лет – 100 рублей, дети старше 7 лет и взрослые – 150 рублей, взрослый + ребёнок – 200 рублей.

Ледяные и снежные горки 2022-2023 в Нижнем Новгороде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спортивная деревня «Новинки»

На территории Спортивной деревни «Новинки» расположены 11 горнолыжных трасс и пять подъемников. В темное время суток работают четыре освещенных трассы. В основном это склоны для любителей горных лыж, но есть и тюбинг-трасса.

Расположение:

Богородский район, деревня Новинки, улица Окская, 19.

Режим работы:

Единого режима работы горнолыжного комплекса нет. Расписание на ближайшее время:

01.12.22 (чт) – с 12:00 до 21:00;

02.12.22 (пт) – с 09:00 до 22:00;

03.12.22 (сб) – с 09:00 до 22:00;

04.12.22 (вс) – с 09:00 до 22:00.

Цены:

Стоит уточнять у операторов на официальном сайте или по телефону. Действуют льготы и скидки.

База отдыха «Хабарское»

На территории базы отдыха есть отдельная 100-метровая трасса для тюбинга с подъемником, трасса для спуска на санях и снегокатах. Однако катание со своим тюбом запрещено.

Расположение:

Богородский район, деревня Хабарское, улица Нагорная, 1.

Режим работы:

Выходные и праздничные дни – с 10:00 до 19:00.

Цены:

30 минут – 500 рублей;

1 час – 700 рублей.

Ледяные и снежные горки 2022-2023 в Нижнем Новгороде. Фото: Андрей АБРАМОВ

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