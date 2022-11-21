Двое маленьких детей отравились угарным газом в Нижнем Новгороде. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Двое маленьких детей сегодня отравились угарным газом в Нижнем Новгороде. ЧП произошло в одной из квартир на улице Невзоровых. К счастью, оба ребенка остались живы.

- По предварительным данным, утром 21 ноября в квартире на улице Невзоровых в Советском районе Нижнего Новгорода двое маленьких детей почувствовали недомогание, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Они сразу же были доставлены на машине скорой помощи в детскую областную больницу. Сейчас медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

В настоящее время следственный комитет уже организовал доследственную проверку по данному факту. На месте происшествия сейчас работают следователи и представители домоуправляющей и ресурсоснабжающей организаций.

- Уже удалось установить, что данная квартира оборудована газовой колонкой, - говорится в сообщении. – Сейчас следователи осматривают оборудование и коммуникации, а также выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде четыре человека отравились угарным газом, среди них – новорожденная девочка. Происшествие случилось в доме на улице Ванеева в Советском районе. ЧП произошло в кирпичной пятиэтажке 1965 года постройки, в квартирах здесь установлены газовые колонки. На место инцидента немедленно были направлены две бригады скорой помощи и машина медицины катастроф, а также спецслужбы и правоохранительные органы.