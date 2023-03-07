Грозит до 2 лет тюрьмы: Невнимательность автоледи привела к съезду в кювет и тяжким травмам пассажира в Лукояновском районе

ДТП случилось 2 января. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Несчастный случай стал причиной возбуждения уголовно дела в Лукояновском районе, где днем 2 января произошло ДТП с тяжкими последствиями. Автомобиль «Toyota Сorolla» съехал в кювет и опрокинулся на 11 километре автодороги «Лукоянов-Гагино». Как оказалось, 28-летняя женщина за рулем не выбрала безопасную скорость движения и не справилась с управлением.

Пострадал пассажир. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

– Об автоаварии в дежурный участок сообщили из приёмного покоя районной больницы, куда на попутке с телесными повреждениями был доставлен пассажир из опрокинушвейся машины, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В результате аварии пострадал 54-летний пассажир авто, его здоровью был причинен тяжкий вред.

Известно, что ранее нижегородка, находившаяся за рулем, к уголовной ответственности не привлекалась. Теперь за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств ей грозит до 2 лет лишения свободы.

Ведется следствие. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Напомним, что молоковоз и фура столкнулись в Краснобаковском районе ранним утром 6 марта. Пострадал один из водителей. Авария произошла в деревне Зубилиха, где водитель рефрижератора «Вольво» выбрал небезопасную скорость на скользкой дороге и столкнулся с молоковозом, ехавшим навстречу.

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