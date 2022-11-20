«Семерка» улетела в реку в Нижегородской области: водитель погиб

Водитель легковушки погиб, улетев в реку в Сергачском районе Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Отечественная легковушка улетела в реку в Нижегородской области, водитель погиб. Инцидент произошел около села Камкино в Сергачском районе 19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

ВАЗовская «семерка» попала в реку Пьяну около моста. По оперативной информации, водителем являлся 57-летний мужчина. Его тело удалось извлечь из воды в воскресенье 20 ноября.

«КП – Нижний Новгород» отправила запрос в ОИОС ГУ МВД по Нижегородской области для уточнения подробностей случившегося.

Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства случившегося. Однако стоит отметить, что на дорогах региона уже на протяжении нескольких дней сохраняется опасная ситуация. Эта неделя была богата на снегопады и метели, а дороги стали походить на каток. Большинство ДТП сейчас связывают с погодными условиями. Так как снижается сцепление с проезжей частью, автомобили просто заносит даже на ровном месте.

Но подобные инциденты происходят даже летом. Так, например, 10 июля 2021 года мужчина съехал на автомобиле в реку Пьяну с берега у села Можаров Майдан Пильнинского района Нижегородской области.