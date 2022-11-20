Крупный пожар вспыхнул на строительном рынке в Нижнем Новгороде Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Крупный пожар на территории строительного рынка в Нижнем Новгороде ликвидировали утром 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Звонок о пожаре поступил на пульт дежурного в 06.00. Горел металлический павильон на территории строительного рынка «Автомолл» под Мызинским мостом. Пожарные и спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Они обнаружили, что сооружение из синего профнастила охвачено ярким пламенем. Его клубы дыма вздымались вверх и распространялись на огромную площадь.

Сооружение из синего профнастила охвачено ярким пламенем Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сотрудники МЧС локализовали возгорание в торговом павильоне уже в 06.53. Сам пожар площадью в 495 кв. м полностью потушили к 8.10.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Известно, что в павильоне размещались строительные материалы и автозапчасти.

По данным ГУ МЧС по Нижегородской области, над устранением пожара и его последствий работали 46 человек. Также было задействовано 10 единиц спецтехники.

Сотрудники МВД устанавливают причину пожара на территории строительного рынка.

Кроме того, прокуратура Нижегородской области организует проверку по факту возгорания на территории строительного рынка «Автомолл».

Ранее сообщалось, что серьезный пожар произошел на парковке у автосалона в Нижнем Новгороде – там загорелась одна из хозяйственных построек.