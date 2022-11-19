Последствия снегопада 18 ноября 2022 в Нижнем Новгороде: десятибалльные пробки и бессонная ночь дорожных служб

Более 200 снегоуборочных машин работают на дорогах Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 100 единиц техники убирали последствия снегопада в Нижнем Новгороде 18 ноября. Они работали ночью, чтобы не усугублять и без того сложную ситуацию на дорогах. Уборочная техника и сейчас продолжает курсировать по городу.

– Выпало около 10 см осадков, это серьезное количество, – сообщает в своем телеграм-канале мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Комбинированные дорожные машины уже после обеда в пятницу, 18 ноября, начали работу по уборке снега. Они чистили дороги и просыпали улицы. Из-за 10-балльных пробок в час пик было задействовано минимальное количество техники. Но уже ночью в ход пошли более 100 машин. Автопоезда дважды за ночь обрабатывали дороги реагентами и также два раза их прометали. Также ночью начали работать дворники. Уже утром 19 ноября стали вывозить снег, а уборку продолжили.

Также ночью начали работать дворники Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Тем не менее жалобы на неудобства от последствий снегопада продолжают поступать мэру Нижнего Новгорода.

– Вопросов к подрядчикам много, как и работы. Главы районов должны активно подключиться к отработке обращений жителей. В понедельник проведем штаб и разбор полетов, спрошу со всех. Отдельный вопрос к ДУКам и ТСЖ – не забывайте про свои придомовые территории, – добавил Юрий Шалабаев.

Кроме того, глава города посоветовал нижегородцам за выходные сменить «летнюю» резину на «зимнюю» тем, кто еще этого не сделал. Отметим, что на дорожную обстановку влияют и погодные условия. В условиях сильного снега, метели и гололедицы увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий. Как сообщает сервис Яндекс.Погода, снегопад начнется уже с понедельника и продлится всю следующую неделю.

На данный момент в Нижнем Новгороде уборкой занято 225 единиц техники. Такие данные предоставлены на сайте администрации города, где в реальном времени показана статистика используемой комбинированной техники. Так, с 00.00 19 ноября всего было задействовано 422 машины для ликвидации последствий снегопада.

Напомним, в воскресенье, 20 ноября, будет пасмурным днём, без осадков. Снег пойдет только ближе к ночи. С утра температура воздуха по ощущениям составит все -12 градусов.