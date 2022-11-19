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Общество19 ноября 2022 10:20

Последствия снегопада 18 ноября 2022 в Нижнем Новгороде: десятибалльные пробки и бессонная ночь дорожных служб

Более 200 снегоуборочных машин работают на дорогах Нижнего Новгорода
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Более 200 снегоуборочных машин работают на дорогах Нижнего Новгорода

Более 200 снегоуборочных машин работают на дорогах Нижнего Новгорода

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 100 единиц техники убирали последствия снегопада в Нижнем Новгороде 18 ноября. Они работали ночью, чтобы не усугублять и без того сложную ситуацию на дорогах. Уборочная техника и сейчас продолжает курсировать по городу.

– Выпало около 10 см осадков, это серьезное количество, – сообщает в своем телеграм-канале мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Комбинированные дорожные машины уже после обеда в пятницу, 18 ноября, начали работу по уборке снега. Они чистили дороги и просыпали улицы. Из-за 10-балльных пробок в час пик было задействовано минимальное количество техники. Но уже ночью в ход пошли более 100 машин. Автопоезда дважды за ночь обрабатывали дороги реагентами и также два раза их прометали. Также ночью начали работать дворники. Уже утром 19 ноября стали вывозить снег, а уборку продолжили.

Также ночью начали работать дворники

Также ночью начали работать дворники

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Тем не менее жалобы на неудобства от последствий снегопада продолжают поступать мэру Нижнего Новгорода.

– Вопросов к подрядчикам много, как и работы. Главы районов должны активно подключиться к отработке обращений жителей. В понедельник проведем штаб и разбор полетов, спрошу со всех. Отдельный вопрос к ДУКам и ТСЖ – не забывайте про свои придомовые территории, – добавил Юрий Шалабаев.

Кроме того, глава города посоветовал нижегородцам за выходные сменить «летнюю» резину на «зимнюю» тем, кто еще этого не сделал. Отметим, что на дорожную обстановку влияют и погодные условия. В условиях сильного снега, метели и гололедицы увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий. Как сообщает сервис Яндекс.Погода, снегопад начнется уже с понедельника и продлится всю следующую неделю.

На данный момент в Нижнем Новгороде уборкой занято 225 единиц техники. Такие данные предоставлены на сайте администрации города, где в реальном времени показана статистика используемой комбинированной техники. Так, с 00.00 19 ноября всего было задействовано 422 машины для ликвидации последствий снегопада.

Напомним, в воскресенье, 20 ноября, будет пасмурным днём, без осадков. Снег пойдет только ближе к ночи. С утра температура воздуха по ощущениям составит все -12 градусов.

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