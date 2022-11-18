В Нижегородской области 13-летняя школьница попала в реанимацию из-за халатности матери

По вине матери девочка не получала необходимое лечение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До трех лет тюрьмы грозит жительнице Лукоянова, которая довела до реанимации родную дочь. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 37-летняя женщина выпивала, вела аморальный образ жизни и совсем не заботилась о своем ребенке. Весь прошедший октябрь женщина занималась чем угодно, но не лечением дочери, которая больна сахарным диабетом.

- В результате ненадлежащего исполнения родительских обязанностей матерью, у 13-летней девочки ухудшилось состояние здоровья и она была госпитализирована. Семья состоит на учете в ПДН. В отношении матери ребёнка полицейскими в течение этого года неоднократно составлялись протоколы об административном правонарушении по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В общей сложности, историю этой семьи шесть раз рассматривали на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних.

После того, как ребенка госпитализировали, уже на допросе женщина признала свою вину. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

- В отношении женщины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается. Согласно законодательству, за совершение подобного преступления женщине может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет, - добавили в пресс-службе.