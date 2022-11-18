Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России – признанный лидер по внедрению системы управления качеством

Важным событием стало соглашение о сотрудничестве, которое подписали заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов и директор Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России Сергей Романов.

ПОМЦ ФМБА России – лидер по внедрению системы управления качеством и безопасностью медицинской деятельности.

С 2016 года в подразделениях Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России реализуется проект «Качество и безопасность медицинской деятельности».

– Медицина – сложная, динамично развивающаяся сфера, где требуется постоянно выявлять и оценивать риски, которые могут стать причиной некачественного оказания медицинской помощи. В каждом медицинском учреждении есть огромное количество процессов, невидимых глазу пациента. Именно они – части большого пазла, из которых складывается качественная медицинская помощь. Важны все составляющие. Например, как должен быть организован процесс идентификации личности, чтобы не было путаницы в случае с однофамильцами. Как медицинские сотрудники должны инструктировать пациентов – ведь от того, насколько правильно дана та или иная инструкция, лечебная рекомендация, зависит приверженность к лечению, его эффективность. Цель проекта – сделать каждое обращение в лечебное учреждение удобнее, понятнее, чтобы в итоге качество медицинской помощи постоянно возрастало, – рассказывает начальник отдела управления качеством ПОМЦ ФМБА России Наталья Морозова.

В июне 2022 года на базе Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России врио генерального директора Национального института качества Росздравнадзора Игорь Казьмин и директор ПОМЦ ФМБА России Сергей Романов открыли Центр компетенций в сфере управления качеством и безопасностью медицинской деятельности, подписав соответствующее Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Центр стал первой подобной структурой в Нижегородской области и в системе ФМБА России.

Центр компетенций в Нижегородской области был создан именно на базе ПОМЦ, поскольку данное учреждение соответствует требованиям Национального института качества Росздравнадзора касательно организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Это подтверждено сертификатами, которые по итогам независимых аудитов были присвоены поликлинике № 1 и клинической больнице № 3 ПОМЦ ФМБА России.

На конференции «Актуальные подходы построения системы управления качеством в медицинских организациях Российской Федерации», которая состоялась 15 ноября, сотрудники ПОМЦ, а также аудиторы Национального института качества Росздравнадзора делились с коллегами своими наработками в этой сфере.

Ещё одним важным событием стало соглашение о сотрудничестве, которое подписали заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов и директор Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России Сергей Романов.

Министерство и ПОМЦ договорились активно взаимодействовать в вопросах повышения качества и безопасности медицинской деятельности, в частности, создавать и использовать соответствующие интеллектуальные ресурсы, новые информационные технологии и научно-методические разработки. Документ предусматривает также регулярное проведение совместных образовательных мероприятий и научных исследований. Кроме того, cтороны будут обмениваться методическими рекомендациями и информационно-справочными материалами в данной сфере.

Как заявил директор Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России Сергей Романов, центр готов внедрять в регионах современные методы управления качеством и безопасностью медицинской деятельности на основе полномочий, предоставленных Центру Национальным институтом качества Росздравнадзора по итогам сертификации. Для этого будут отбираться, адаптироваться и внедряться лучшие международные подходы и успешные практики в области управления качеством. ПОМЦ также готов проводить внешнюю оценку состояния внутреннего контроля качества и безопасности в медицинских организациях регионов и содействовать внедрению автоматизированных систем управления в этой сфере.

Подписание данного соглашения имеет особую важность, так как в данный момент перед всей региональной медициной поставлена задача – пройти добровольную сертификацию в вопросах повышения качества и безопасности медицинской помощи.

Каждое подобное соглашение даёт новый импульс развитию медицины как в Нижегородской области, так и на всей территории ПФО. Так, летом 2020 года ФМБА России и Нижегородская область подписали Соглашение о сотрудничестве в области развития научно-исследовательской деятельности в здравоохранении, совместной работы по повышению качества предоставления медицинских услуг населению, подготовки кадров и развития трансплантологии. В результате более 5000 нижегородцев ежегодно получают высокотехнологичную медицинскую помощь на базе ПОМЦ ФМБА России. Кроме того, именно ПОМЦ ФМБА России стал якорным центром для населения региона в рамках федеральной целевой программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

Александра МАХЛИНА.