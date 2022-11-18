«КП-Нижний Новгород» и региональное отделение ФСС проведут круглый стол по теме дистанционного получения госуслуг фонда

В прямом эфире можно будет узнать об электронных сертификатах на технические средства реабилитации и мобильных приложениях Фонда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» и Нижегородское региональное отделение Фонда социального страхования в 11:00 22 ноября проводят круглый стол по теме «Государственные услуги Фонда социального страхования в любое время в любом месте».

Его участниками станут представители нижегородского регионального отделения ФСС и общественных организаций инвалидов. В ходе мероприятия будут обсуждаться возможности использования современного цифрового сервиса – электронного сертификата на приобретение технических средств реабилитации (ТСР), а также перспективы мобильных сервисов, в том числе приложения «Социальный навигатор» и другие.

Как оформить электронный сертификат, как подать заявку на его оформление, как рассчитать больничный в мобильном приложении – на эти и другие вопросы ответят участники мероприятия.

Спикеры круглого стола:

- Доронин Сергей Александрович, и.о. управляющего Нижегородским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации;

- Соколов Николай Константинович, заместитель управляющего;

- Малютина Ирина Сергеевна, начальник отдела социальных программ;

- Малыгина Елена Михайловна, председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов;

- Буланов Андрей Сергеевич, председатель НРООИ «Инватур».

Прямая трансляция будет доступна на сайте «КП» в 11:00 22 ноября.

Все интересующие вас вопросы вы можете направить до 10:00 22 ноября на почту kpnn@phkp.ru