Новая программа подготовки педагогов открывается в Мининском университете

2023 год - год педагога и наставника, и не случайно именно в этом году Мининский университет запускает новую образовательную программу для бакалавров. Обучение по программе “Начальное образование и Дополнительное образование” будет проходить в очном формате в течение 5 лет на факультете психологии и педагогики.

Ректор вуза Виктор Сдобняков отметил, что программа разработана в рамках развития современной образовательной политики Российской Федерации.

- На новой программе предусмотрено 13 бюджетных мест, - сказал он. - Выпускники будут востребованы в современных школах “полного дня”, где образовательный процесс строится на принципах интеграции основного и дополнительного образования. Уникальная комбинация компетенций в рамках программы также обеспечивает трудоустройство в организациях дополнительного образования, ориентированных на сложные технологические методики и средства обучения: Кванториумы и Технопарки.

Образовательная программа предполагает углубленные знания в области психологии, освоение современных педагогических технологий и методик в работе с детьми. Также обучающиеся по этой программе получат необходимые компетенции по работе с младшими школьниками в естественно-научном направлении: робототехнике, цифровых технологиях, технологиях пропедевтической работы по обучению физике и технике, конструировании и моделировании технических объектов.

По словам Натальи Белиновой, руководителя образовательной программы, ее уникальность состоит в том, что выпускник получает на выходе сразу две очень востребованных профессии: учитель начальных классов и педагог дополнительного образования. Это обеспечит конкурентное преимущество при трудоустройстве.

Для поступления на данную программу необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку и биологии, а также профильной математике или обществознанию на усмотрение абитуриента. Также необходимо пройти психолого-педагогическое тестирование.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина