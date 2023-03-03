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Новости компаний3 марта 2023 14:51

Команда Мининского стала второй на Всероссийском зимнем фестивале массового студенческого спорта

В соревнованиях в Красноярске участвовали спортсмены из 24 регионов страны
Команда Мининского стала второй на Всероссийском зимнем фестивале массового студенческого спорта

Команда Мининского стала второй на Всероссийском зимнем фестивале массового студенческого спорта

Команда Мининского университета, состоящая из 18 спортсменов – студентов разных факультетов и 2 тренеров-преподавателей факультета физической культуры и спорта, вошла в число призеров Всероссийского зимнего фестиваля массового спорта АССК России. Всего в соревнованиях в Красноярске приняли участие 600 спортсменов из 24 регионов страны.

Команда нижегородского педагогического университета заняла 2 место в фиджитал-хоккее, 7 место в волейболе на снегу среди мужчин и 5 среди женских команд, а также вошла в десятку лучших в лыжных гонках.

Рктор Мининского университета Виктор Сдобняков отметил, что это спортивное событие стало для университета дебютом в некоторых дисциплинах.

- Наши ребята впервые участвовали в дисциплине “фиджитал-хоккей” и сразу отличились! - подчеркнул он. - Отмечу, что Мининский университет - единственный вуз Нижегородской области, который защищал честь региона на зимнем фестивале. У нас очень активные и спортивные студенты, поздравляю ребят с победой.

Команда Мининского университета состояла из студентов 1-5 курсов факультета физической культуры и спорта, а также факультета гуманитарных наук, факультета управления и социально-технических сервисов, лингвистического факультета. Участник сборной вуза Никита Мастюгин отмечает, что студенты поддерживали друг друга и эмоционально были заряжены на высокие результаты благодаря тренерам Василию Соколову и Юрию Жемчугу.

- К фиджитал части каждый готовился сам, с ней возникли трудности, так как у всех было мало опыта в данной сфере: мы впервые встретились с таким форматом, - сказал капитан команда по фиджитал-хоккею, студент 4 курса факультета физической культуры и спорта Никита Мастюгин. - Работали слаженно, выполняли все установки. Своё дело мы сделали отлично - в физикал части не было ни одного поражения. Спасибо всем, кто нас поддерживал.

Кроме того, мужская баскетбольная сборная Мининского университета заняла второе место в Финале восьмого чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола в высшем дивизионе Поволжье-Урал. Соревнования прошли в феврале в Казани.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина

БИЗНЕС-ПРЕСС