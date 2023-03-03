Команда Мининского стала второй на Всероссийском зимнем фестивале массового студенческого спорта

Команда Мининского университета, состоящая из 18 спортсменов – студентов разных факультетов и 2 тренеров-преподавателей факультета физической культуры и спорта, вошла в число призеров Всероссийского зимнего фестиваля массового спорта АССК России. Всего в соревнованиях в Красноярске приняли участие 600 спортсменов из 24 регионов страны.

Команда нижегородского педагогического университета заняла 2 место в фиджитал-хоккее, 7 место в волейболе на снегу среди мужчин и 5 среди женских команд, а также вошла в десятку лучших в лыжных гонках.

Рктор Мининского университета Виктор Сдобняков отметил, что это спортивное событие стало для университета дебютом в некоторых дисциплинах.

- Наши ребята впервые участвовали в дисциплине “фиджитал-хоккей” и сразу отличились! - подчеркнул он. - Отмечу, что Мининский университет - единственный вуз Нижегородской области, который защищал честь региона на зимнем фестивале. У нас очень активные и спортивные студенты, поздравляю ребят с победой.

Команда Мининского университета состояла из студентов 1-5 курсов факультета физической культуры и спорта, а также факультета гуманитарных наук, факультета управления и социально-технических сервисов, лингвистического факультета. Участник сборной вуза Никита Мастюгин отмечает, что студенты поддерживали друг друга и эмоционально были заряжены на высокие результаты благодаря тренерам Василию Соколову и Юрию Жемчугу.

- К фиджитал части каждый готовился сам, с ней возникли трудности, так как у всех было мало опыта в данной сфере: мы впервые встретились с таким форматом, - сказал капитан команда по фиджитал-хоккею, студент 4 курса факультета физической культуры и спорта Никита Мастюгин. - Работали слаженно, выполняли все установки. Своё дело мы сделали отлично - в физикал части не было ни одного поражения. Спасибо всем, кто нас поддерживал.

Кроме того, мужская баскетбольная сборная Мининского университета заняла второе место в Финале восьмого чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола в высшем дивизионе Поволжье-Урал. Соревнования прошли в феврале в Казани.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина