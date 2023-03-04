«На ценах не спекулируем»: Флористы рассказали, во сколько обойдется нижегородцам букет на 8 марта

Мужчина покупает цветы к празднику 8 марта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приближается самый весенний праздник года – 8 марта и для многих мужчин он несёт с собой большие хлопоты. Какой букет лучше выбрать? Какие цветы дарить? Выбор действительно трудный, учитывая безграничное многообразие цветочного мира. Беспокойство вызывают и мысли о подорожании цветов и их дефиците, поэтому «Комсомолка» связалась с нижегородскими флористами и выяснила, как обстоят дела в преддверии Международного женского дня.

– На самом деле к 8 марта у нас не было подорожания, мы на ценах не спекулируем. Могу сказать, что подорожание произошло ранее, то есть где-то в январе. Причем подорожала кустовая хризантема довольно значительно, но мы нашли им замену, – рассказал «Комсомолке» сотрудник цветочного магазина. – Заменили российскими хризантемами, она более жиденькая, конечно, но дешевле. Так, вместо одной ветки европейской сейчас берем 2-3 ветки российские. Выходит в объеме больше, выигрышная ситуация получается.

Флористы рассказывают, что дефицита цветов в своих магазинах не наблюдают. Почти все заграничные поставки привозят, а те, что нет, всегда можно заменить российскими.

Сотрудник тепличного хозяйства со срезанными к празднику цветами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– Очень бы хотели, чтобы российские производители выходили на более широкий уровень развития для поставки цветов, – подчеркнул в разговоре сотрудник цветочного.

В качестве подарка на 8 марта часто выбирают вечную классику – тюльпаны и розы, однако к этому списку флористы добавляют альстромерию, гипсофилу, эустому. Эти цветы сейчас в тренде. Не стоит забывать и про такие сезонные цветочки, как гортензия и мимоза.

– Бесспорно, чаще всего берут тюльпаны, но популярны стали и цветочные композиции в коробках, плетеных корзинах. Это выглядит необычно и интересно, да и собрать можно по вкусу покупателя, – подчеркивает флорист.

Ценники во всех магазинах разные. Так, цена на букет из 15 тюльпанов варьируется от 1500 до 1700 рублей, а разброс цен на цветочные композиции в коробках ещё больше – от 700 до 3500 рублей и выше.

Нижегородцам, которым неудобно бегать по магазинам, так как они заняты работой и делами, мы предлагаем заказывать цветы онлайн. Подобрать цветы можно на любой вкус и цвет, а также заказать доставку куда угодно. Правда, стоит помнить, что из-за ажиотажа цветочки придётся ждать и, какой вам в итоге привезут букет, непонятно. Конечно, зачастую продавцы присылают фото готового букета после сборки, но по-хорошему оценить цветочную композицию и её состояние всё равно бывает трудно.

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