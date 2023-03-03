Отстрелялись

На АПЗ в рамках проведения IX заводской Спартакиады завершились соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.

В соревнованиях, стартовавших 13 февраля, приняли участие 135 работников из 18 подразделений завода и двух дочерних предприятий: службы главного технолога, службы метрологии, отделов главного механика и главного конструктора, режимно-секретного отдела, цехов №№16, 31, 37, 42, 44, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 65, 68, ООО «ПрестижСервисГрупп», СК «Знамя» – всего 46 команд, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом.

Стреляли с расстояния 10 метров из положения сидя с упором на локти. У каждого участника было три пристрелочных выстрела и пять, которые шли в личный и командный зачеты.

Александр Еськин, инженер-конструктор СГТ, судья соревнований, рассказал:

– Соревнования прошли на высоком уровне. Были подготовлены три рубежа для стрельбы, установлено дополнительное освещение, улучшены технические характеристики винтовок. Среди самых метких проведем дополнительные отборочные соревнования и сформируем команду для тренировок и участия в спартакиаде КТРВ.

В соревнованиях, стартовавших 13 февраля, приняли участие 135 работников

Итоги

Командный зачет

1. Служба метрологии (113 очков)

2. «ПрестижСервисГрупп» (112 очков)

3. Служба главного технолога (105 очков)

Женщины (личный зачет)

1. Евгения Смирнова, цех №49 (42 очка)

2. Мария Доронина, «ПрестижСервисГрупп» (39 очков)

3. Наталья Балдина, цех №49 (38 очков)

Мужчины (личный зачет)

1. Дмитрий Трутнев, служба метрологии (42 очка)

2. Алексей Колпаков, цех №37 (41 очко)

3. Иван Лосяков, отдел главного механика (40 очков)

Наталья Глазунова

Фото Александра Барыкина