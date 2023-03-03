По блокадной дороге

Сотрудники АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» – наладчик станков с ПУ цеха №51 Виталий Сергеев и заместитель начальника цеха №68 Артём Мартынов – стали участниками 54-го международного марафона «Дорога жизни», посвященного 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Свыше 4000 участников собрал в этом году марафон. На старт вышли те, кто был готов почтить память и показать силу духа на одной из трех дистанций, проложенных по наземной части легендарной «Дороги жизни».

Заводчане бежали марафон – 42,195 м – первый в своей спортивной жизни. Стартовали от памятника «Разорванное кольцо» на западном берегу Ладожского озера, а финишировали у мемориала «Цветок жизни», посвященного юным героям Ленинграда.

– С погодой повезло, было около ноля градусов, иногда дул холодный ветер, но нам было жарко. Дышалось легко, дорога ровная, без снега, – говорит Артём Мартынов. – Вся трасса словно музей под открытым небом: на каждом километре «Дороги жизни» установлены памятники тем страшным годам, и это придавало нам силы. На финише нам вручили памятные медали и по гвоздике, которые мы возложили к мемориалу. Потом накормили кашей из полевой кухни и горячим чаем.

– Больше всего меня поразили и тронули до глубины души зрители, – рассказывает Виталий Сергеев. – Ни одна фан-зона не заменит той поддержки, которую мы получали здесь от простых людей. Дети раздавали нам «пятюни», а представители старшего поколения подбадривали, поздравляли. А главное – все говорили нам спасибо! Это был первый мой забег, где не ты, а тебе дарили слова благодарности, и звучали они от тех, кто старше тебя как минимум в два раза. В этом уникальность пробега, в котором отдаешь дань памяти тем, кто достойно защищал блокадный Ленинград.

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Марафон «Дорога жизни» проводится ежегодно в последнее воскресенье января. Начало ему было положено 21 января 1970 г., когда советский спортсмен-сверхмарафонец, житель блокадного Ленинграда Григорий Колгашкин в свой день рождения вместе с четырьмя любителями бега совершил первый забег по Дороге жизни. Григорий Иванович не пропустил ни одного забега и в этом году принял участие в 54-й раз, преодолев дистанцию 1 км за 12:04. Накануне марафона ему исполнился 91 год.

Ирина Балагурова

Фото предоставлено Виталием Сергеевым