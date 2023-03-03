Дерзай, молодёжь!

Отчетная конференция МС прошла 10 февраля в конференц-зале

Члены Молодежного совета (МС) Арзамасского приборостроительного завода – авторы культурно-массовых мероприятий и социальных акций – получили очередные сертификаты в рамках мотивационной программы по закреплению молодых специалистов на предприятии. Вручил их молодым приборостроителям генеральный директор Андрей Капустин.

Отчетная конференция МС прошла 10 февраля в конференц-зале. Председатель Артём Канашкин представил отчет о работе за 2022 год и еще раз рассказал о мотивационной программе для заводской молодежи, которая действует с 2021 года по инициативе генерального директора АПЗ.

– Прошедший год получился продуктивным благодаря проектам участников программы лояльности, – отметил Артём Николаевич. – Наш Молодежный совет сегодня – это большая и сильная команда, которая вносит вклад в социальную политику предприятия. Все наши мероприятия направлены на работников завода, а вступить в программу может любой инициативный молодой приборостроитель.

По итогам работы в 2022 году вторые сертификаты получили семеро активистов Молодежного совета, пятеро стали дебютантами программы.

Первые сертификаты получили:

Александр Линюшин, наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №57. Автор акции «Собери мечту»: за 2021-2022 гг. собрано и отдано в заводские семьи 20 компьютеров.

Иван Антонов, начальник проектно-конструкторского бюро ОКСа. Автор акции по сбору на заводе отработанных батареек: за 2021-2022 гг. отправлено на переработку 376 кг батареек.

Кирилл Гетигежев, инженер-электроник ОГК. Организатор музыкальных мероприятий: концерта «Связь поколений», городского рок-фестиваля, конкурса талантов «Музыкальный баттл».

Артём Ваганов, токарь цеха №31. Организатор и куратор заводской команды КВН.

Юлия Басырова, контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ цеха №37. Организатор помощи приюту для бездомных животных «Дом с хвостом».

Екатерина Ядрова

Фото Александра Барыкина