«Тотальный диктант» пройдет в Нижнем Новгороде 8 апреля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вот уже тринадцатый год подряд в Нижнем Новгороде проходит просветительская акция «Тотальный диктант». Для самого мероприятия этот год стал юбилейным - за 20 лет из локального новосибирского проекта он стал большой всероссийской акцией.

- Через любовь к русскому языку эта акция объединяет самых разных людей, - рассказывают организаторы. – Благодаря ей люди понимают, как важно быть грамотными.

В этом году автором текста для Тотального диктанта стал писатель, журналист, финалист премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «НОС» Василий Авченко. Он написал текст о русском путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

- Нижегородцы смогут написать диктант на самых разных площадках – от небольших районных библиотек до масштабных и знаковых территорий, - рассказывают организаторы. – Среди них МЕГА, Терминал А, Дом Архитектора и другие. Полный список будет опубликован ближе к началу мероприятия.

Несмотря на то, что до начала акции остается еще больше месяца, первые мероприятия в рамках «Тотального диктанта» состоятся уже в марте. Нижегородцев ожидают многочисленные лекции, экскурсии и встречи с писателями.

КОНКРЕТНО

Какие мероприятия состоятся в рамках «Тотального диктанта»

5 марта (воскресенье) – экскурсия по новому литературному маршруту от Ани Сорокиной, автора экскурсионного проекта «Люблю НН».

11 марта (суббота) – экскурсия по новому литературному маршруту от Ани Сорокиной.

12 марта (воскресенье) – экскурсия от искусствоведа Антона Марцева.

18 марта (суббота) – живая встреча с Алексеем Коровашко, писателем, доктором филологических наук, профессором, зав. кафедрой русской литературы ННГУ им. Лобачевского. Придя на встречу, вы узнаете о его совместной работе с автором Тотального диктанта Василием Авченко над книгой «Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке».

19 марта (воскресенье) – экскурсия от искусствоведа Антона Марцева, а затем прогулка с координатором Тотального диктанта Юлианной Кулугур по независимым книжным города «Книжное колесо».

26 марта (воскресенье) – экскурсия в Музей книги и онлайн-лекция от Елены Тумановой о том, зачем нужна грамотность и как развивать мышление через изучение русского языка.