Двое погибли, один смог выбраться: Бытовка с рабочими загорелась в Нижегородской области

Двое рабочих погибли при пожаре в бытовке в Шатковском районе. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области в результате возгорания рабочей бытовки погибли два человека, еще один смог спастись. Трагедия произошла в ночь на 2 марта в селе Измайлово Шатковского района, сообщает региональное СУ СК России.

В вагончике жили рабочие, которые занимались земляными работами по заказу аграрного предприятия. По неизвестной причине ночью в бытовке начался пожар. 45-летний мужчина смог выбраться, а двое других – 23 и 39 лет – погибли. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, врачи поставили диагноз «острая реакция на стресс», в госпитализации он не нуждался.

СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». По предварительным данным, в бытовке был электрический обогреватель, а рядом располагался генератор и газовый баллон. Следователи работают на месте происшествия, назначен рад экспертиз, которые помогут установить причину возгорания.